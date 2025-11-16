Prima pagină » Diverse » (P)Primăria Sector 5 a derulat un proiect prin care a oferit servicii medicale gratuite persoanelor vulnerabile

(P)Primăria Sector 5 a derulat un proiect prin care a oferit servicii medicale gratuite persoanelor vulnerabile

Ioana Zafira
16 nov. 2025, 09:00, Diverse
(P)Primăria Sector 5 a derulat un proiect prin care a oferit servicii medicale gratuite persoanelor vulnerabile

Locuitorii Sectorului 5 au primit consultații gratuite, oferite de echipa Crucii Roșii Române, formată din medici, angajați și voluntari. Serviciile medicale au fost puse la dispoziţie prin intermediul a cinci cabinete medicale mobile.

Caravana de Sănătate a ajuns în mijlocul comunității din cartierul Ferentari, în urma parteneriatului dintre Crucea Roșie Română – Filiala Sector 5 și Primăria Sectorului 5, prin DGASPC S5 și Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”, din dorința de a veni în sprijinul cetățenilor cu acces deficitar la servicii medicale de bază.

“Mă bucur că parteneriatul cu Crucea Roșie Română – Filiala Sector 5 continuă și, de această dată, reușim, împreună, să venim în sprijinul comunității, prin aceste servicii medicale gratuite. Caravana de Sănătate reprezintă modul în care noi, administrația locală, ne dorim să fim alături de cetățenii sectorului, pentru că nu există nimic mai important decât sănătatea.”, a transmis primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

