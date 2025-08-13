Prima pagină » Diverse » (P)Primarul Vlad Popescu Piedone 5 așteaptă ca Primăria Capitalei să semneze, ca să poată reabilita școlile

„După luni de aşteptare şi multiple rechemări pentru completarea dosarului în cazul reabilitării Şcolii Gimnaziale I.G. Duca, astăzi am depus din nou o completare cu documentele solicitate, pentru a putea, într-un final, să demarăm lucrările”, a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone. 

Edilul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, spune că are nevoie ca Primăria Capitalei să semneze cât mai repede documentele prin care poate demara reabilitarea unităților școlare din sector.

„Sper ca de această dată reprezentanții Primăriei Capitalei să nu se mai afunde în birocrație şi să semneze documentele necesare pentru a ne putea apuca de treabă.

Nu eu am nevoie de aceste semnături, ci copiii care vor să se întoarcă în şcoala lor! Semnați pentru copii! Semnați pentru normalitate! Semnați pentru o şcoală care trebuia deschisă demult!

Am depus şi cererea pentru emiterea autorizației de construire pentru punerea în siguranță a fațadelor clădirii Colegiului Național Gheorghe Lazăr.

Sper să putem lucra împreună, să avem o colaborare constructivă, pentru binele elevilor din Sectorul 5!”,a transmis Vlad Popescu Piedone, pe facebook.

