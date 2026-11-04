Premieră istorică în fieful lui Trump. Republicanul Byron Donalds a câștigat „la mustață” alegerile și devine primul guvernator de culoare al Floridei: „Vom duce acest stat la un cu totul alt nivel”

Republicanul Byron Donalds a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al Floridei, cu 50,1% din voturi, în fața democratului David Jolly. Susținut de președintele Donald Trump, politicianul marchează o premieră istorică și menține statul sub conducere republicană, deși partidul președintelui a pierdut categoric controlul Senatului și Camerei Reprezentanților, la alegerile de la jumătatea mandatului.

Republicanul Byron Donalds a câștigat marți, alegerile pentru funcția de guvernator al Floridei, după o confruntare strânsă cu democratul David Jolly. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Associated Press, Donalds a obținut 50,1% din voturi, față de 48,7% pentru adversarul său, după numărarea a aproximativ 99% dintre buletine, potrivit Floridaphoenix.com.

În urma scrutinului, deputatul federal devine primul guvernator de culoare ales în istoria Floridei și primul republican de culoare care câștigă o asemenea funcție în Statele Unite. Practic, victoria sa prelungește dominația republicanilor asupra conducerii Floridei, stat în care democrații nu au mai câștigat alegerile pentru funcția de guvernator din 1994.

Donalds a beneficiat în campanie de sprijinul președintelui Donald Trump, dar și de resurse financiare considerabil mai mari decât cele ale adversarului său. Campania republicanului și comitetul politic „Friends of Byron Donalds” au strâns împreună aproape 174 de milioane de dolari, în timp ce David Jolly a atras mai puțin de 28 de milioane.

Donald Trump l-a felicitat pe Byron Donalds după victoria din Florida

Guvernatorul ales și-a sărbătorit victoria alături de susținători la Seminole Hollywood Hard Rock Hotel din Davie, unde a promis că va începe imediat pregătirile pentru preluarea mandatului.

„Acesta ar putea fi cel mai scurt discurs pe care l-am ținut în campania electorală, dar nu este nevoie să fie lung. În seara aceasta sărbătorim, mâine ne apucăm de treabă, iar în următorii patru ani vom duce Florida la un cu totul alt nivel”, a declarat Byron Donalds, guvernatorul ales al Floridei.

Politicianul republican a dezvăluit că primul apel telefonic primit după anunțarea rezultatelor a venit chiar de la adversarul său democrat, David Jolly. Ulterior, Donalds a fost felicitat de președintele Statelor Unite.

„Domnule președinte, vreau să auziți din Florida că suntem încă roșii”, a povestit Donalds.

Rezultatul amintește de alte alegeri strânse pentru conducerea Floridei. Republicanii Rick Scott, în 2010 și 2014, și Ron DeSantis, în 2018, au câștigat în fața adversarilor democrați la diferențe de aproximativ un punct procentual sau chiar mai mici. În 2022, DeSantis obținuse însă un al doilea mandat cu un avans de aproximativ 19 puncte procentuale în fața democratului Charlie Crist.

Donalds îi va succeda lui Ron DeSantis și va avea sprijinul unei legislaturi statale controlate de republicani, deși democrații nu se mai află într-o poziție de superminoritate.

„De asemenea, doresc să-i mulțumesc guvernatorului DeSantis, deoarece acesta a făcut o treabă excelentă la conducerea Floridei în ultimii opt ani, iar acum, în calitate de viitor guvernator al vostru, ne vom asigura că Florida va rămâne cel mai bun stat din întreaga Americă. Ne vom concentra pe problemele despre care vorbesc de mult timp în cadrul acestei campanii electorale. Vom reduce costurile pentru locuitorii acestui stat.Vom reduce primele de asigurare pentru locuitorii acestui stat. Vom face locuințele mai accesibile pentru locuitorii acestui stat. Vom proteja terenurile agricole, apa și mediul nostru, aici, pentru viitorul acestui stat.În statul nostru, nu vom tolera niciun fel de intoleranță, inclusiv antisemitismul”, a declarat Donalds.

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David Jolly își recunoaște înfrângerea

David Jolly, fost congresman republican care a trecut ulterior în tabăra democraților, și-a recunoscut înfrângerea în fața susținătorilor reuniți la Centrul de Convenții din Tampa.

„Da, am pierdut aceste alegeri în seara aceasta, dar nu am pierdut lupta din niciunul dintre noi. Sunteți aici în seara aceasta pentru că ați crezut acum 18 luni și încă mai credeți că acest lucru este posibil, că putem construi o coaliție capabilă să învingă interesele financiare din politica noastră. Care poate învinge interesele speciale: vitriolul și urâțenia. I-am spus: «Domnule guvernator ales, vă rog doar să luați în considerare faptul că oamenii care au ieșit în față în cadrul coaliției noastre și care au votat în această seară pentru Gwen Graham și David Jolly nu sunt radicali, comuniști sau socialiști». I-am spus: «Acum sunt alegătorii dumneavoastră»”, a declarat David Jolly, candidatul democrat la funcția de guvernator.

Republicanii au câștigat și celelalte competiții importante pentru funcțiile executive ale statului.

Procurorul general James Uthmeier a obținut un nou mandat, învingându-l pe democratul José Javier Rodríguez cu aproximativ 51% din voturi. Uthmeier fusese numit anterior în funcție de Ron DeSantis, după plecarea lui Ashley Moody în Senatul Statelor Unite, pe locul devenit vacant în urma numirii lui Marco Rubio în administrația federală.

„Aici, în Florida, am realizat ceva special. Am recunoscut că există o lege care provine de la Dumnezeu, Tatăl, pe care niciun om nu o poate înlocui. Există drepturi părintești de a supraveghea creșterea, educația și îngrijirea medicală a copiilor voștri. Iar aceasta este o chestiune care provine de la Dumnezeu. Niciun birocrat nu poate înlocui acest lucru”, a declarat James Uthmeier, procurorul general al Floridei.

Tot cu aproximativ 51% din voturi, republicanul Blaise Ingoglia a câștigat în fața democratei Annette Taddeo cursa pentru funcția de director financiar al statului. Acesta fusese numit de DeSantis după plecarea lui Jimmy Patronis, care a candidat pentru un mandat în Camera Reprezentanților.

Comisarul republican pentru agricultură, Wilton Simpson, aflat în funcție din 2022, a obținut un nou mandat după ce l-a învins pe democratul Joey Mendoza Atkins, cu aproximativ 51% din voturi.