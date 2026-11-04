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Doi copaci au căzut peste șapte mașini pe o stradă din Craiova. Echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea lor

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În cursul dimineții de miercuri, 4 noiembrie, mai mulți cetățeni s-au trezit cu mașinile avariate, după ce doi arbori au căzut peste vehicule. La fața locului acționează mai multe echipaje de intervenție pentru a îndepărta copacii și pentru a înlătura efectele produse.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Incidentul a avut loc pe strada Doljului din municipiul Craiova.

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Doi copaci au căzut peste șapte mașini pe o stradă din Craiova. Echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea lor

Doi copaci au căzut peste șapte mașini pe o stradă din Craiova. Echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea lor

„În acest moment, Detașamentul 1 de Pompieri Craiova intervine în municipiul Craiova, pe strada Doljului, pentru degajarea a doi copaci căzuți peste șapte autoturisme. La fața locului acționează o autospecială de descarcerare și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, echipajele de pompieri desfășurând misiuni pentru îndepărtarea copacilor căzuți și înlăturarea efectelor produse. Nu sunt înregistrate victime. Intervenția este în desfășurare”, transmite ISU Dolj.

Astfel de incidente sunt prezente în țară, îndeosebi în perioadele traversate de condiții meteorologice nefavorabile. Recent, în România, mai multe zone s-au aflat sub cod galben și cod portocaliu de ploi abundente și intensificări ale vântului.

Un copac a căzut pe o mașină aflată în mers, pe Bulevardul Aviatorilor

De asemenea, vă reamintim că, în urmă cu o zi, un vehicul aflat în mers a fost avariat în București, pe Bulevardul Aviatorilor. Din fericire, nici în acest caz nu s-au înregistrat victime. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:30. În urma situației, George Tuță, primarul Sectorului 1, a reacționat. Vezi AICI.

„La data de 03 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, polițiștii Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat faptul că un copac a căzut pe partea carosabilă pe Bd. Aviatorilor. În urma evenimentului, a fost avariat un autovehicul aflat în mișcare, rezultând exclusiv pagube materiale. Conducătorul autovehiculului a fost îndrumat la Biroul Accidente Ușoare în vederea constatării documentelor de constatare”, a transmis Brigada Rutieră.

Sursă foto & video: ISU Dolj

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