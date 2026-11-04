Rezultatele alegerilor din 2026 din SUA aduc premiere istorice pe scena politică de la Washington, potrivit previziunilor „Decision Desk” de la CNN. În Congresul SUA intră un grup divers de parlamentari nou aleși printre care se numără prima femeie de culoare care va ocupa funcția de guvernator și primul senator american ce aparține comunității LGBTQ+.

Cine sunt candidații despre care se preconizează că vor purta titlul de „primul”

Prima femeie de culoare în funcția de guvernator

Potrivit datelor CNN, Keisha Lance Bottoms va deveni prima femeie guvernator al statului Georgia și prima femeie de culoare în funcția de guvernator din istoria Statelor Unite.

Bottoms, care a ocupat funcția de primar al orașului Atlanta între 2018 și 2022, s-a numărat printre femeile pe care președintele Joe Biden le-a luat în considerare ca potențiale candidate la funcția de vicepreședinte în cadrul alegerilor din 2020. Ulterior, ea s-a alăturat administrației sale. Bottoms l-a învins pe Rick Jackson, susținut de Trump.

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Primul senator american care și-a asumat public orientarea homosexuală

Se preconizează că democratul Chris Pappas va deveni primul senator american care și-a asumat public orientarea homosexuală din istoria Statelor Unite, odată cu victoria sa în cursa pentru Senatul SUA din New Hampshire. Victoria sa înseamnă că democrații vor păstra un loc crucial într-un stat pe care republicanii îl considerau anterior una dintre cele mai bune șanse ale lor de a câștiga. Pappas este un congresman care a îndeplinit patru mandate, reprezentând sud-estul statului New Hampshire.

Primul guvernator de culoare al Floridei

Republicanul Byron Donalds va deveni primul guvernator de culoare al Floridei. Campania sa electorală s-a axat pe reformele fiscale, reglementarea centrelor de date și susținerea agendei lui Trump într-un stat care a devenit din ce în ce mai ferm republican. La începutul campaniei, el a beneficiat de un sprijin fără rezerve din partea lui Trump.

Când Donalds își va prelua funcția, în SUA vor exista trei guvernatori de culoare în exercițiu, cu orientări politice foarte diferite — celălalt fiind guvernatorul democrat al statului Maryland, Wes Moore, care se preconizează că va câștiga realegerea, și Bottoms din Georgia.

Prima femeie aleasă senator al SUA în Carolina de Sud

Annie Andrews va deveni prima femeie aleasă în funcția de senator al Statelor Unite din Carolina de Sud, învingând-o pe senatoarea numită Darline Graham și preluând un loc pe care republicanii l-au deținut timp de aproape trei decenii.

Trump a orchestrat numirea lui Graham în funcția rămasă vacantă după moartea subită a fratelui acesteia, fostul senator Lindsey Graham, în luna iulie. Susținerea acordată de președinte unei personalități politice necunoscute a stârnit controverse în Carolina de Sud, un stat cu o majoritate republicană solidă.

În scurta sa carieră politică, Graham s-a prezentat ca fiind mai conservatoare decât fratele ei, distanțându-se de unele dintre pozițiile acestuia – cum ar fi eliminarea obstrucționării parlamentare sau o abordare mai dură în privința imigrației – pentru a se alătura lui Trump.

Primul guvernator hispanic al statului Texas

Se preconizează că Gina Hinojosa va deveni primul guvernator hispanic al statului Texas, înlocuindu-l pe guvernatorul republican Greg Abbott, care a ocupat această funcție timp de aproape 12 ani. În timpul campaniei electorale, cei doi candidați s-au confruntat pe teme culturale, printre care și avortul.

Hinojosa, o deputată statală și avocată în vârstă de 52 de ani, va fi prima democrată aleasă în funcția de guvernator de la Ann Richards în 1990 și doar a treia femeie care va ocupa această funcție.

Prima femeie de culoare membră a Congresului din Colorado

Se preconizează că Melat Kiros va deveni prima femeie de culoare din Colorado aleasă în Congres, odată cu victoria sa în Districtul 1 al statului. Kiros, o avocată în vârstă de 29 de ani, se va alătura, de asemenea, generației Z din Congres, fiind una dintre cele mai tinere membre în funcție ale Camerei Reprezentanților.

Primul membru musulman al Congresului din New Jersey

Se preconizează că Adam Hamawy va deveni primul membru musulman al Congresului din New Jersey, după ce a câștigat alegerile în cel de-al 12-lea district electoral. Hamawy, chirurg de luptă în rezervă al Armatei SUA și critic fervent al Israelului, provine din aripa progresistă a Partidului Democrat, susținând programul „Medicare for All”, precum și anularea datoriilor medicale și a celor aferente împrumuturilor studențești.

Prima femeie de origine amerindiană aleasă în Congres din statul New York

potreivit proiecțiilor CNN, Claire Valdez va deveni prima femeie de origine amerindiană aleasă în Congres din statul New York. Victoria lui Valdez marchează o nouă victorie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat, a cărei influență crescândă s-a datorat, în parte, popularității primarului orașului New York, Zohran Mamdani, care a susținut-o pe Valdez.

Prima femeie aleasă guvernatoare a statului Ohio

Se preconizează că Amy Acton va deveni prima democrată care câștigă funcția de guvernator al statului Ohio din 2006 și prima femeie aleasă vreodată în această funcție. Acton, medic de profesie, l-a învins pe republicanul Vivek Ramaswamy într-o campanie electorală care a captat atenția națională din cauza unui spot publicitar controversat. Având ca temă principală accesibilitatea, Acton a propus reduceri ale impozitului pe proprietate destinate locuitorilor din Ohio cu venituri medii și vârstnici, precum și un moratoriu asupra centrelor de date, cu excepția cazului în care acestea își acoperă propriile costuri cu utilitățile.

Primul latino-american ales guvernator al Californiei

Se estimează că Xavier Becerra va deveni primul guvernator latino-american ales al Californiei, menținând astfel controlul partidului său asupra celui mai mare stat al țării.

Becerra, fost congresman american, procuror general al statului și secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale în cadrul administrației Biden, a ieșit învingător dintr-o cursă primară aglomerată și controversată pentru a-i succeda guvernatorului Gavin Newsom.