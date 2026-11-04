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Cum s-au descurcat candidații români în alegerile din SUA. Mihaela Pleșa a câștigat în Texas

Cum s-au descurcat candidații români în alegerile din SUA. Mihaela Pleșa a câștigat în Texas
Cum s-au descurcat candidații români în alegerile din SUA
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La alegerile intermediare din SUA (midterms) s-au înscris și o serie de candidați de origine română. Democrata Mihaela Pleșa a obținut un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas, scrie Mediafax. În schimb, republicanul Ionel Roiban, fost membru al conducerii PMP, a pierdut cursa pentru legislativul Floridei.

Ciprian Ivanof, și el un candidat de origine română, a intrat în competiția electorală din Washington D.C., dar încă nu se cunoaște rezultatul.

Mihaela Pleșa nu i-a dat nicio șansă republicanului George Flint

În alegerile din Texas, democrata Mihaela Pleșa, politiciană americană de origine română, a câștigat alegerile pentru Districtul 70 al Camerei Reprezentanților, potrivit rezultatelor centralizate de platforma MultiState Elections. Ea l-a învins pe candidatul republican George Flint. Astfel, Pleșa își păstrează, în continuare, locul în legislativul statului Texas.

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Mihaela provine din părinți care au emigrat din România în Statele Unite. În 2022, ea a intrat în istorie devenind prima femeie de origine română aleasă în legislativul Texasului. Reprezentantă a Partidului Democrat, ea a candidat la 3 noiembrie pentru un nou mandat într-un stat dominat de republicani la nivelul conducerii politice. Districtul 70 se află în comitatul Collin, din zona metropolitană Dallas.

La alegerile intermediare americane s-a înscris și Ionel Roiban, ex-vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară. El a pierdut în Florida, acolo unde democratul Rob Long a luat aproape 63% din voturi Candidat republican de origine română, Roiban a pierdut alegerile pentru Districtul 90 al Camerei Reprezentanților. Publicația locală BocaNewsNow informează că democratul Rob Long a obținut 41.309 voturi, reprezentând 62,96% din sufragii, în timp ce Ionel Roiban a fost votat de 24.303 alegători (37,04%).

Ionel Roiban, critici puternice la adresa USR

Înainte să intre în cursa pentru legislativul din Florida, Ionel Roiban a avut o experiență politică și în România. El a fost vicepreședinte al PMP pe când partidul fondat de apropiații lui Traian Băsescu era condus de Eugen Tomac.

În 2023, când PMP negocia apropierea de USR și Forța Dreptei, Roiban s-a declarat nemulțumit de direcția politică a conducerii și a decis să plece. Atunci, el declara următoarele pentru Mediafax: „USR nu e un partid de dreapta. Vin din SUA, unde am fost membru al Partidului Republican, conservator. USR e exponentul globalismului și al neomarxismului”. În context, Roiban susținea că PMP ar trebui să își păstreze orientarea conservatoare și valorile tradiționale, considerând incompatibilă această direcție cu o alianță electorală alături de USR.

Din CV-ul lui Ionel Roiban mai aflăm că a fost consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului Ludovic Orban, la propunerea lui Eugen Tomac.

Roiban este originar din județul Vâlcea, dar locuiește de peste două decenii în Boynton Beach. Lucrează în domeniul tehnologiei, fiind inginer software. Politicianul româno-american conduce și National Committee of Romanian-American Republicans, organizație implicată în mobilizarea comunității româno-americane și în promovarea participării acesteia la viața politică din Statele Unite.

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