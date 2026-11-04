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Ion Cristoiu: Principalul efect al alegerilor din America – S-a declanșat deja Războiul civil psihologic

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„O simplă privire aruncată asupra titlurilor din presa americană, din presa lumii, dedicate rezultatelor alegerilor de la jumătate de termen din Statele Unite ale Americii, ne arată că marea majoritate nu se referă la victorie uriașă a democraților, ci la un eșec uriaș al lui Donald Trump”, spune publicistul Ion Cristoiu la începutul jurnalului său zilnic.

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„E o precizare foarte importantă pentru a înțelege ce se va întâmpla în America și mai ales ce se va întâmpla în perioada următoare. Donald Trump a câștigat în chip zdrobitor prezidențialele deoarece a obținut majoritatea în Congres și chiar și în principalele instituții de administrare a Americii. Acum, prin aceste alegeri, avem de-a face cu un recul, un recul uriaș în raport cu capitalul de care a beneficiat Donald Trump, dar și Republicanii. Acest recul care înseamnă un eșec al politicii lui Donald Trump era previzibil, eu mă întreb cum de nu e mai mare, dacă ne gândim la politica eminamente haotică a lui Donald Trump.

Problema, dacă realitățile din America de azi ar fi normale, acest eșec nu ar avea prea mare influență asupra vieții social-politice și economice din America și din Lume, însă, în cazul de față, avem o realitate specifică, dată de un antagonism între cele două părți, adică între Donald Trump și Democrați, poate și cu o parte a republicanilor, un antagonism care depășește deja hotarele unui conflict politic și îl atinge pe cel al unui război civil psihologic. În al doilea rând avem de-a face cu o specificitate dată de felul de a fi al lui Donald Trump.

Până acum, Donald Trump a dovedit că nu ține cont de nimic, este și un mare actor mediatic, și că nu e genul de personalitate, care după aceste rezultate să se schimbe cu ceva, așa cum se vede, el va continua să fie Donald Trump. În consecință, acest eșec nu îl va influența, va continua să fie la fel și aceasta va intra în conflict și mai puternic cu Democrații. Iată că deja un guvernator democrat anunță că va interzice intrarea motorinei din Rusia în porturile americane, așadar, avem un prim efect dat de imaginea de eșec. Deci, noi vom avea o imagine puternică a unui eșec dat și de personalitatea lui Donald Trump și, în continuare, vom avea și o accentuare a conflictului dintre Donald Trump și restul lumii, care, dată fiind personalitatea lui Donald Trump, acest conflict se va accentua până la un Război Civil psihologic. Asta va paraliza politica externă americană, chiar și politica internă, asta fiind cel mai grav rezultat al acestor alegeri”, mai spune scriitorul.

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