Bruxelles pregătește noi proiecte legislative pentru 2027. La ce inițiative va renunța Comisia Europeană

Comisia Europeană pregătește o agendă legislativă aferentă anului 2027. Prioritățile sunt legate de competitivitatea economică, reducerea birocrației și securitatea. De altfel, comisia de la Bruxelles vrea să renunțe și la proiectele blocate de mai mulți ani.

Uniunea Europeană ar avea în plan să consolideze piața unică, să reducă regulile pentru companii și să dezvolte industria și apărarea. Comisia Europeană va prioritiza finalizarea proiectelor legislative aflate deja în lucru, unele dintre inițiativele anunțate fiind întârziate.

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„UE trebuie să-și păstreze capacitatea de a-și stabili propriul drum”, afirmă Comisia Europeană, care adaugă că „independența este prioritatea noastră pentru economia Europei”.

Comisia Europeană va elimina proiectele legislative fără șanse de adoptare, precum și regulile învechite. Printre acestea se numără și un regulament privind vânzarea stocurilor de unt către fosta Uniune Sovietică. Agenda pentru 2027 vizează energia, finanțele, tehnologia, transporturile și competitivitatea.

La ce renunță Comisia Europeană?

De altfel, Comisia Europeană va retrage reforma taxării energiei, propusă în 2021. Statele membre nu au ajuns la un acord în 5 ani, inclusiv din cauza posibilelor majorări de taxe pentru combustibilii fosili, arată Politico.

Pentru anul 2027, Comisia Europeană pregătește simplificarea legislației energetice și noi reguli pentru atingerea obiectivelor climatice din 2040. Planul include sprijin pentru pompele de căldură, o entitate pentru achiziția și stocarea materiilor prime critice și modificarea regulilor privind ajutoarele de stat și emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele.

Comisia Europeană va retrage și directiva împotriva practicilor de „greenwashing”, propusă în 2023. Inițiativa obliga firmele să demonstreze afirmațiile privind impactul ecologic al produselor, dar a fost abandonată din cauza opoziției statelor membre față de cerințele de raportare.

Comisia Europeană va retrage proiectul FIDA, care permitea accesul terților la datele deținute de instituțiile financiare. Inițiativa urmărea dezvoltarea sectorului fintech, dar a întâmpinat opoziția băncilor și companiilor de asigurări.

Deși comisarul Maria Luis Albuquerque a susținut proiectul FIDA, Comisia va renunța la el. În paralel, la Bruxelles sunt pregătite măsuri pentru simplificarea regulilor bancare. Comisia va retrage și inițiative mai vechi privind garantarea depozitelor, taxarea serviciilor digitale și impozitarea companiilor la nivel european.

Transformarea digitală ajunge în atenția Comisiei Europene

Comisia Europeană pregătește pentru jumătatea anului 2027 un pachet privind transformarea digitală, cu măsuri de simplificare și propuneri legate de drepturile de autor. La Bruxelles vor fi evaluate mai întâi efectele legislației actuale înainte de a decide dacă sunt necesare noi reguli privind stocarea datelor. Comisia Europeană va reevalua regulile privind transparența reclamelor politice. Acestea au determinat Google și Meta să oprească difuzarea publicității politice în UE.

„Va evalua în continuare impactul normelor privind stocarea datelor la nivelul UE, în vederea unor măsuri ulterioare anul viitor”, precizează documentul.

Ce se va întâmpla în zona transporturilor

Comisia Europeană pregătește simplificarea regulilor din transporturi și revizuirea standardelor de emisii de CO2 pentru vehiculele grele. Va elimina și un regulament vechi din 1990 privind crizele din transportul rutier de mărfuri. Totodată, va susține securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz și Bab al-Mandab.

Comisia de la Bruxelles vrea să elimine barierele din piața unică și diferențele de preț cauzate de restricțiile comerciale. Va fi pregătit și un pact pentru reducerea birocrației și a regulilor suplimentare impuse de state („Pact împotriva suprareglementării”). Totodată, va accelera autorizarea proiectelor strategice.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ