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Cutremur în România, miercuri dimineață, în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul

Elena Popescu
Cutremur în România, miercuri dimineață, în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
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Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs, miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea, la ora 6:09, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs în județul Buzău și a avut magnitudinea 3,5 şi intensitatea I, la o adâncime de 90,3 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km E de Sfântu-Gheorghe, 56km S de Focșani, 66km E de Brașov, 68km S de Buzău, 90km N de Ploiești.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

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