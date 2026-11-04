Petrișor Peiu critică politicile energetice promovate în România. „Guvernul nostru și-a ucis de pomană industria”

Liderul senatorilor AUR critică politicile energetice promovate și în România cu multă înverșunare. Petrișor Peiu arată, într-o postare pe social media, cât de mult rău au făcut economiei foștii guvernanți.
„Ne-am distrus de pomană energia, industria și transporturile încercând să reducem «poluarea»”, scrie pe Facebook Petrișor Peiu.
În opinia senatorului AUR, „poluarea la noi este oricum cu 30% mai mică decât în UE! Iar celelalte state UE nu și-au ucis nici energia, nici, industria așa de sălbatic cum s-a făcut în România!”.
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Rezultatul acestei politici întreprinse de conducătorii statului se vede cu ochiul liber: „Azi, avem o economie înapoiată, total diferită de modelul european. Indicatorul suprem al înapoierii economiei românești față de media UE este faptul că, aici, agricultura generează mai mult dioxid de carbon decât industria sau transporturile – atât de jos au ajuns industria și transporturile la noi.
Pentru a înțelege cât de aberante au fost politicile energetice și industriale din România după intrarea în UE și efectul dezastruos al acestora asupra economiei avem un nou indicator: emisiile de gaze cu efect de seră, «inamicul» împotriva căruia luptă guvernele noastre de 18 ani”.
În trei puncte, Petrișor Peiu arată unde au greșit guvernele care s-au perindat la Palatul Victoria în ultimii ani: