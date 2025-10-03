Premierul Ilie Bolojan, pus în dificultate de reporterul GÂNDUL: Împrumutul de 17 milioane, în contextul tăierilor masive. „Abordări ideologice”

Ilie Bolojan a susținut o conferință la Palatul Victoria, în cadrul căreia reporterul Gândul i-a adresat o întrebare referitoare la împrumutul de 17 milioane de euro prin programul SAFE, în contextul tăierilor masive.

„Ați vorbit de termenul de echitate. Unde este echitatea dacă ați tăiat bani de la toată lumea dar ne împrumutăm cu 17 milioane de euro bani pentru înarmare în programul SAFE?”, a fost întrebarea reporterului Gândul.

Bolojan a declarat că abordarea este una „ideologică” și nu are legătură cu „datele problemei”

„Sunt două aspecte. CASS este o sursă de venit pentru CNAS care trebuie să asigure servicii decente pentru toți cei care ajung la medic. Nu poți să ai servicii medicale gratuite nici pentru pensionare, nici pentru probleme de invaliditate, mame sau copii dacă sistemul nu este asigurat.

Niciun vehicul nu funcționează dacă nu ai venituri. Aceste măsuri au fost măsuri corecte dar încercarea de a le suprapune pe un alt domeniu care este total diferit și anume apărarea țării și o graniță sigură în Europa de Est, această apărare are un cost ca să nu cadă bombe la Constanța cum cad la Odesa.

Ar fi fost o eroare să nu accesăm programul SAFE. Dacă nu aveam deficit, nu era nevoie să luăm acest credit. A încurca datele problemei nu au nicio legătură cu problema ci sunt abordări ideologice”, a declarat Bolojan.

