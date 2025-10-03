Bolojan, vizibil IRITAT de întrebarea jurnalistei Realitatea Plus despre absența TRANSPARENȚEI. Reacția sfidătoare a premierului: „Vă rog”

Premierul Ilie Bolojan a fost vizibil de întrebarea jurnalistei Realitatea Plus, cu privire la absența transparenței, în ceea ce privește răspunsurile din conferințele de presă și evitarea întrebărilor incomode.

Jurnalista a subliniat că înaintea fiecărei conferință de presă, jurnaliștii au fost anunțați că premierul nu va avea timp să răspundă tuturor întrebărilor. De asemenea, jurnalista i-a atras atenția șefului Executivului că a refuzat să răspundă întrebării puse de un jurnalist Realitate Plus, la o conferință de presă. Aceasta l-a întrebat când va respecta „principiile Guvernării” pe care le-a invocat la începutul mandatului și când va răspunde și întrebărilor incomode.

„Spuneați în luna august, citez: „Principiile care stau la baza funcționării acestui Guvern. Înaintea fiecărei conferințe de presă, în principiu, înaintea acestei conferințe, suntem anunțați că suntem constrânși de timp și de numărul întrebărilor și înțelegem că scaunul de prim-ministru este mereu ocupat de un om ocupat așa cum s-a întâmplat și cu predecesorii dvs, care totuși au găsit timp să răspundă la toate întrebările presei. La ultima conferință de presă atunci când un coleg v-a pus singura întrebare pe care i-ați permis să v-o pună, ați amenințat că veți pleca din conferința pe care dvs ați organizat-o…”

Bolojan, vizibil iritat, a întrerupt-o, aproape sfidător, pe jurnalistă…”Vă rog să-mi adresați întrebarea”..

„Când vom vedea transparența pe care o promiteți de la începutul mandatului? Când veți răspunde la întrebările incomode?” , a fost întrebarea jurnalistei.

Ilie Bolojan a evitat însă să ofere un răspuns clar și i-a reproșat că ține „discursuri ideologice”

„Dacă vreți să mă întrebați, vă răspund, dacă doriți să țineți discursuri ideologice, vă ascult, cu tot respectul dar nu rezolvăm nimic”

„Nu cred că ați venit cu această precizare la întrebările colegilor, a precizat jurnalista.

„Vă rog”….a continuat Bolojan.

Foto: Captura Facebook

