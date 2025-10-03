Bolojan vrea să taie din subvenția pentru partide. 10% ar fi procentul vizat de premier

Ilie Bolojan propune ca, din decembrie, partidele să primească subvenții mai mici cu 10%. Acesta a declarat joi că formațiunile politice pot funcționa și cu mai puțin.

10% ar fi procentul care s-ar putea tăia din banii de la stat pentru partide, în opinia premierului, sume aferente ultimei luni din an.

„Subvențile se stabilesc prin buget, când va veni bugetul se vor stabili pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a declarat Ilie Bolojan.

Însă, nu se poate fără modificarea legii. Premierul a răspuns că „e nevoie de acord și se poate face orice fel de modificare”.

„Cred că partidele politice din România pot funcționa cu subvenții mai mici de la bugetul de stat, sunt un susținător al acestei abordări. (…) Atunci când ești într-o perioadă de restricște, de reduceri de cheltuieli, toți, inclusiv partidele politice, parlamentarii și toți cei care s-au comportat într-un anume fel, au avut niște sume normale în anii trecuți, trebuie să fie parte la acest efort și sunt convins că se va ajunge la o soluție pentru a se veni cu o corecție suplimentară față de ceea ce a fost până acum”, a mai spus Bolojan. RECOMANDAREA AUTORULUI:

PNL, sufocat de datorii, dă în judecată AEP pentru 14.000.000 de lei: „Partidul nu are bani, iar Bolojan trage de timp cu acest proces”

Lovitură pentru PNL de la AEP: Partidul lui Bolojan trebuie să dea înapoi 14 milioane de lei pentru campania lui Ciucă