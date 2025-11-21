Prima pagină » Diverse » Presiuni asupra revistei Alecart, făcută de elevi, după o cronică la „Cravata galbenă”

Presiuni asupra revistei Alecart, făcută de elevi, după o cronică la „Cravata galbenă”

21 nov. 2025, 07:55, Diverse
Echipa filmului „Cravata galbenă”, regizat de fiul celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a cerut modificarea unei cronici publicate în revista Alecart, redactată de elevii Colegiului Național din Iași, acuzând textul de „spoiler”.

În urma presiunilor, scrie Ziarul de Iași, autoarea, elevă în clasa a XI-a, a modificat finalul articolului respectiv.

Incidentul a stârnit însă puternice reacții din partea oamenilor de cultură, care au acuzat o încercare de a controla o formă de exprimare critică.

Eleva Maria Oglinzanu, din clasa a XI-a a Colegiului Național și membră a redacției Alecart, a publicat luni, 17 noiembrie, o cronică a filmului „Cravata galbenă”.

În aceeași zi, oamenii din spatele filmului au reacționat, cerând ca finalul textului să fie șters.

