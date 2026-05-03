Psihologii cred că toate cuplurile care au cont comun de Facebook au această trăsătură definitorie

Există șanse destul de mari să cunoști un cuplu care folosește un singur cont pe rețelele sociale. Psihologii cred că toate cuplurile care au cont comun de Facebook au această trăsătură definitorie. Iată 4 motive pentru care un cont comun nu este o idee bună, conform  Hot Pepper Communications.

1. Nimeni nu știe cine vorbește

Când folosești un cont comun de Facebook, prietenii tăi nu știu niciodată cine vorbesc. Drept urmare, nu știu cui să se adreseze. Este confuz.

2. A cui zi de naștere este?

Când vine ziua ta de naștere și inevitabilul tsunami de urări de „La mulți ani” începe să curgă, cum vor ști cei care îți transmit urări pe cine să menționeze în mesaj?

3. Creează neîncredere

Sau, mai exact, poate crea neîncredere. Terapeutul de relații Suzana Flores, Ph.D. a spus următoarele într-un interviu pentru Mashable:

„Există un rol pentru autonomia sănătoasă în fiecare relație. Când cuplurile au un cont comun, acest lucru nu reflectă cu adevărat acest aspect. Din punct de vedere psihologic, atunci când cuplurile își împart conturile de social media, cel mai probabil este un semn de codependență sau insecuritate. Cineva are probleme de încredere, cineva simte nevoia să monitorizeze. Aș spune că, în nouă cazuri din zece, cam asta se întâmplă atunci când vedem un cont comun, pentru că este neobișnuit. Este aproape ca și cum cuplul ar fi…prea interconectat.”

4. Este împotriva Termenilor și Condițiilor Facebook

„Nu permitem conturi comune. În plus, te poți înscrie doar cu un singur cont Facebook pentru fiecare adresă de e-mail. Deoarece fiecare cont aparține unei singure persoane, cerem tuturor să folosească numele lor real în cont. Astfel, vei ști întotdeauna cu cine te conectezi.”

