Psihologii au căzut de acord că toate persoanele care râd cu voce tare ascund acest secret

Te-ai întrebat vreodată ce spun psihologii despre persoanele care râd cu voce tare? Se spune că acestea ar ascunde un secret. Deși unele dintre persoane arată o latură foarte bucuroasă, care poate deveni chiar „contagioasă” pentru cei din jur, psihologii spun că în spatele râsului s-ar afla un „mecanism de apărare”.

Există o categorie de oameni care par a fi motorul oricărei întâlniri sociale. Sunt acei prieteni care râd cel mai zgomotos, care reacționează exuberant la orice glumă și care par să emane o fericire contagioasă. Însă, în spatele acestui râs care „umple camera”, psihologii au descoperit un mecanism de apărare surprinzător.

Ce arată studiile

Studiile arată că râsul exagerat este adesea o formă de supracompensare. Persoanele care se confruntă cu episoade de depresie sau anxietate socială folosesc umorul și reacțiile pozitive extreme pentru a distrage atenția de la propria stare interioară. Dacă râd suficient de tare, nimeni nu îi va întreba: „Tu ce mai faci, ești bine?”.

Psihologii explică faptul că persoanele care râd cel mai zgomotos la glumele altora caută, de fapt, să fie acceptate. Ei folosesc râsul ca pe un instrument de flatare subconștientă. Prin râsul lor, ei validează persoana care a spus gluma, sperând că, în schimb, vor primi protecție și apartenență la grup. Este un mecanism de supraviețuire socială pentru cineva care se simte, pe interior, nesigur.

De ce apare epuizarea bruscă

Pentru o persoană care ascunde o tristețe profundă, tăcerea este inamicul numărul unu. Tăcerea lasă loc gândurilor negre să iasă la suprafață. Râsul devine un „zgomot de fundal” care acoperă dialogul interior dureros. Cu cât râsul este mai puternic, cu atât mai mult reușesc să mențină interacțiunea la un nivel superficial, evitând întrebările profunde sau momentele de vulnerabilitate.

Un semn clar identificat de psihologi este epuizarea bruscă. Imediat ce persoana respectivă rămâne singură sau pleacă de la eveniment, „masca” cade, iar nivelul de energie scade drastic. Acest fenomen demonstrează că râsul nu a fost un rezultat al unei stări de bine, ci un consum imens de resurse psihice pentru a menține o fațadă.

