Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil

Autoritățile britanice au anunțat că vor introduce o măsură temporară care permite companiilor aeriene să comaseze zboruri și să mute pasagerii pe curse similare, în încercarea de a reduce consumul și perturbările din această vară, în plină criză a kerosenului.

În fața presiunii tot mai mari asupra rezervelor de combustibil pentru avioane, guvernul britanic a anunțat o schimbare temporară a regulilor din aviație, care va permite operatorilor aerieni să reconfigureze programele de zbor și să regrupeze pasagerii pe un număr mai mic de aeronave, pentru a reduce consumul și costurile operaționale, scrie SkyNews.com.

Măsura vine într-un moment sensibil pentru industria transportului aerian, care se pregătește pentru sezonul de vară sub spectrul unei posibile crize de aprovizionare cu combustibil, context ce pune presiune atât pe companii, cât și pe milioane de pasageri.

Potrivit Departamentului de Transport al Marii Britanii, modificarea legislativă va permite companiilor aeriene să consolideze cursele operate pe aceeași rută, în aceeași zi, atunci când există mai multe zboruri către aceeași destinație.

Concret, pasagerii ar putea fi mutați de pe zborul rezervat inițial pe o altă cursă similară, dacă operatorul consideră că astfel poate reduce consumul de combustibil generat de aeronavele care zboară cu grad redus de ocupare sau de cursele care riscă să fie anulate.

Autoritățile din regat susțin că obiectivul este evitarea unor perturbări majore în plin sezon estival și crearea unei mai bune predictibilități pentru călători.

„Nu există probleme imediate de ofertă, dar ne pregătim acum pentru a oferi familiilor certitudine pe termen lung și pentru a evita perturbări inutile la poarta de îmbarcare în această vară. Această legislație va oferi companiilor aeriene instrumentele necesare pentru a-și ajusta zborurile în timp util, dacă este nevoie, ceea ce contribuie la protejarea pasagerilor și a întreprinderilor”, a declarat Heidi Alexander, secretarul britanic de stat pentru Transporturi.

Pasagerii ar putea pierde controlul asupra călătoriilor

Noua măsură a stârnit însă controverse, criticii avertizând că flexibilitatea acordată companiilor aeriene ar putea veni în detrimentul confortului și predictibilității pentru pasageri.

Conservatorii britanici susțin că noile reguli pot duce la situații în care călătorii să fie mutați pe alte curse, la ore stabilite unilateral de operator, fără prea multă libertate de alegere.

Agențiile de călătorii atrag atenția că drepturile consumatorilor nu trebuie slăbite sub pretextul eficientizării consumului de combustibil.

„Normele existente permit deja companiilor aeriene să transfere clienții către zboruri noi, atâta timp cât îi anunță cu mai mult de 14 zile înainte și le oferă posibilitatea de a alege între un zbor nou sau o rambursare”, a declarat Rory Boland, de la Which Travel.

