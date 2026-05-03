Prima pagină » Știri politice » Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”

Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”

Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
Galerie Foto 3

Petrișor Peiu a replicat cu o nouă postare, după mesajul transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu. Liderul senatorilor AUR a lansat un alt atac și asupra guvernului condus de Ilie Bolojan.

Petrișor Peiu a postat un nou mesaj, duminică dimineață, 3 mai 2026. În cadrul postării, liderul senatorilor AUR lansează un atac la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan. El a făcut referire la raportul vicepremierului Oana Gheorghiu din 15 aprilie, spunând că ar fi clară „miza reală” a acestuia.

Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

„Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”

„Cheia înțelegerii corecte a mizei disputei cu guvernul Bolojan stă în imaginea de mai jos, sinteza raportului Oanei Gheorghiu din 15 aprilie 2026.

Vicepremierul Gheorghiu vrea ca statul să facă, în următorii doi ani:
– un număr de 5(cinci) listări la bursă, adică IPO (ofertă publică inițială) pentru companii cu o valoare totală de nici 10 miliarde de lei;
– patru plasări accelerate private de acțiuni (ABB-accelerated book buliding), pentru companii cu o valoare totală de 150 de miliarde de lei;
– a șasea „listare” ar trebui făcută nu de stat, ci de o entitate privată, Fondul Proprietatea (nu e clar cum o poate obliga Gheorghiu să o facă)

Deci pentru companii cu o valoare de 10 miliarde de lei se propune listarea, iar pentru companii cu o valoare de 150 de miliarde de lei se propune plasarea accelerată privată a acțiunilor. Miza Oanei Gheorghiu și a guvernului este, evident, legată de cele 150 de miliarde, nu credeți?

A doua chestiune important de înțeles este prioritatea de timp: în document sunt alese trei priorități: Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank. Hidroelectrica și Romgaz au împreună o valoare de 120 de miliarde de lei, de peste 20 de ori mai mare decât valoarea CEC ( 5,4 miliarde de lei)!

Iar pentru Hidroelectrica și Romgaz se propune plasarea privată imediată (trimestrele II și III de anul acesta), în vreme ce pentru CEC se propune listare (IPO), o procedură care durează minim 10 luni.

De la Hidroelectrica și Romgaz, Gheorghiu intenționează să vândă imediat acțiuni de 10 miliarde de lei, iar de la CEC Bank poate obține 1-1,2 miliarde de lei prin „listare”, dar anul viitor.

Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu: cele 10 miliarde de lei (acțiuni Romgaz și Hidroelectrica) pe care vrea să le „plaseze” în următoarele 3-4 luni, nicidecum miliardul pe care vrea să-l vândă abia la anul!

La fel de clar mai este un lucru, oameni buni: aparatul guvernamental de propagandă plătit cu milioane de euro tot vorbește despre transparență, deși Oana Gheorghiu scrie clar că vrea să vândă acțiuni de 10 miliarde fără transparență! De ce nu începeți marea voastră transparență la companiile deja listate, deci transparente, cu vânzarea transparentă a acțiunilor?”, se arată în postarea de pe Facebook a lui Petrișor Peiu.

Imaginea postată în dreptul mesajului de liderul senatorilor AUR

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Adrian Câciu: „De marți, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România!”
23:52
Adrian Câciu: „De marți, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România!”
SCANDAL Viktor Orban l-a înștiințat într-o scrisoare pe președintele Ungariei că va respinge decizia Curții Europene care denunță legea sa anti-LGBT
20:41
Viktor Orban l-a înștiințat într-o scrisoare pe președintele Ungariei că va respinge decizia Curții Europene care denunță legea sa anti-LGBT
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru dă vina pe PSD, după anunțul că România a mai pierdut aproape o jumătate de miliard de euro sub Guvernul Bolojan
20:33
Dragoș Pîslaru dă vina pe PSD, după anunțul că România a mai pierdut aproape o jumătate de miliard de euro sub Guvernul Bolojan
INEDIT Pisicuțele din politica românească. Topul felinelor care au făcut carieră în România, țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa
19:50
Pisicuțele din politica românească. Topul felinelor care au făcut carieră în România, țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa
VIDEO Vicele Camerei Deputaţilor îl numeşte „ratalău la proiecte” pe şeful Consiliului Judeţean Satu Mare. Ce l-a supărat
19:32
Vicele Camerei Deputaţilor îl numeşte „ratalău la proiecte” pe şeful Consiliului Judeţean Satu Mare. Ce l-a supărat
GUVERN Guvernul prim-ministrei Giorgia Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv guvern din istoria Italiei. Care fost premier deține recordul
18:58
Guvernul prim-ministrei Giorgia Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv guvern din istoria Italiei. Care fost premier deține recordul
Mediafax
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
În Europa există un loc unde „călătoria în timp” pare reală
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacă nu bei mai mult de două beri și ieși pozitiv la alcooltest, primești amendă sau se consideră infracțiune?
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Un studiu a analizat cât de în siguranță sunt bicicliștii pe străzile aglomerate. Veștile nu sunt îmbucurătoare!
COMEMORARE Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
11:42
Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
11:19
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
CONTROVERSĂ BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
10:44
BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
APĂRARE De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
10:36
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
Gândul de Vreme Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil
10:12
Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil

Cele mai noi

Trimite acest link pe