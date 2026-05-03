Ce salarii au măturătorii de stradă în 2026. Câți bani primesc în funcție de oraș: București, Cluj-Napoca sau provincie

Ce salarii au măturătorii de stradă în 2026. Vezi mai jos câți bani primesc în funcție de oraș: București, Cluj-Napoca sau provincie.

Salariile măturătorilor de stradă din România sunt strâns legate de evoluția salariului minim brut pe economie, deoarece majoritatea angajaților din acest sector sunt plătiți la nivelul minim. La venitul de bază se adaugă, în general, tichete de masă și, în anumite cazuri, sporuri pentru condiții grele sau pentru muncă de noapte.

Câți bani primesc în funcție de oraș

În București, veniturile sunt printre cele mai ridicate din țară. Salariul net variază între 3.000 și 3.700 de lei, la care se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 600–800 de lei și sporuri pentru condiții vătămătoare. În sectoarele centrale, câștigurile tind să se apropie de limita superioară a acestui interval.

În Cluj-Napoca, salariile sunt asemănătoare cu cele din Capitală, situându-se între 3.000 și 3.500 de lei net. Și aici există bonusuri similare cu cele din București, iar costul ridicat al vieții a determinat angajatorii să ofere pachete salariale ușor peste minimul pe economie, pentru a putea păstra personalul.

În orașele mici și medii din provincie, nivelul veniturilor este mai redus. Salariile nete se situează, în general, între 2.600 și 2.900 de lei. În multe cazuri rămân la nivelul minimului pe economie. Tichetele de masă sunt fie mai mici, fie lipsesc complet.

În ceea ce privește sporurile, angajații pot beneficia de un spor de noapte de aproximativ 25% dacă lucrează în schimburi nocturne, precum și de sporuri pentru muncă în weekend, în funcție de programul de lucru.

