De ce 90% dintre oameni sunt dreptaci. Explicația oamenilor de știință

De fiecare dată când ne folosim mâinile, într-o fracțiune de secundă înainte de a acționa, creierul nostru face o alegere, iar pentru aproximativ 90% dintre oameni, aceasta este mâna dreaptă.

Povestea preferinței pentru o mână anume se întinde pe milioane de ani și combină presiuni evolutive, structura creierului, biologia embrionară și o complexitate genetică pe care nu o înțelegem încă pe deplin. Iată ce au descoperit cercetările din biologia evoluționistă, relatează Forbes.

Istoria fosilizată a „mâinii dominante”

Termenul tehnic pentru preferința unei mâini este „lateralizare manuală” și nu este specific doar oamenilor. Multe vertebrate și chiar unele nevertebrate prezintă preferințe pentru anumite membre.

Ceea ce diferențiază oamenii este faptul că există o tendință la nivel de populație: în aproape toate societățile studiate, aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci. La alte specii, preferințele sunt individuale și distribuite aproximativ egal. Aparent, ceva important s-a întâmplat în evoluția noastră.

Cele mai vechi dovezi provin din uneltele de piatră de tip Oldowan, datate la 2,6 milioane de ani, care arată că utilizatorii erau predominant dreptaci. Asta înseamnă că încă înainte de apariția lui Homo sapiens, hominizii manifestau deja această preferință.

În cazul Neanderthalilor, dovezile sunt și mai sugestive: urmele de zgârieturi de pe dinți indică utilizarea uneltelor într-un mod specific dreptacilor. Astfel de semne apar chiar și la copii de 6–8 ani, ceea ce arată că această trăsătură apare devreme în dezvoltare și are o bază biologică solidă.

Cele mai importante explicații pentru preferința pentru mâna dreaptă

Cercetătorii au propus mai multe ipoteze:

Ipoteza utilizării uneltelor: Mâna dominantă efectuează mișcările fine, iar cealaltă stabilizează. De-a lungul timpului, selecția naturală a favorizat eficiența, ducând la predominanța mâinii drepte.

Ipoteza comunicării: Limbajul este controlat în mare parte de emisfera stângă a creierului, care controlează partea dreaptă a corpului. Astfel, dezvoltarea limbajului ar fi consolidat folosirea mâinii drepte.

Ipoteza acțiunilor complexe: Activitățile organizate în pași (gătit, construcții etc.) sunt gestionate mai eficient de emisfera stângă, favorizând din nou partea dreaptă a corpului.

Învățarea socială: Oamenii învață imitând. Este mai ușor să copiezi pe cineva care folosește aceeași mână dominantă, ceea ce întărește tendința majoritară.

Niciuna dintre aceste explicații nu este suficientă singură, dar împreună conturează un fenomen influențat de biologie, creier și mediul social.

Stângacii și ambidextria

Dacă selecția naturală ar fi eliminat stângacii, aceștia nu ar mai exista. Totuși, aproximativ 10% din populație este stângace, procent neschimbat de mii de ani. O explicație este avantajul în situații competitive: stângacii sunt mai greu de anticipat deoarece majoritatea oamenilor sunt obișnuiți cu dreptacii.

În ceea ce privește ambidextria, trebuie făcută o diferență:

„dominanta mixtă” (folosirea ambelor mâini pentru sarcini diferite) este relativ frecventă;

adevărata ambidextrie (abilitate egală cu ambele mâini) este extrem de rară, aproximativ 0,1% din populație.

La nivel cerebral, persoanele ambidextre prezintă o dominanță mai slabă a unei emisfere și o conexiune mai puternică între emisfere. Această particularitate nu este neapărat un avantaj: unele studii indică o incidență mai mare a dificultăților de limbaj sau atenție.

Mâna dominantă este rezultatul unei evoluții de zeci de milioane de ani. Este influențată genetic, modelată de structura creierului și consolidată prin învățare socială. În esență, este una dintre cele mai vechi moșteniri ale noastre.

Recomandarea autorului:

Psihologii sunt de acord: Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură de personalitate comună

De ce visăm ceea ce visăm. Ce spun oamenii de știință despre legătura cu personalitatea și experiențele de viață