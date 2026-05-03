Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
În această dimineață, soarele și-a făcut apariția în aproape toate regiunile României, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Vântul a mai prezentat unele intensificări, dar precipitațiile au lipsit.

  • La ora 09:00, cea mai ridicată temperatură din țară s-a înregistrat la Baia Mare, Oradea, Sulina și Drobeta-Turnu Severin – 11 grade Celsius.
  • Pe de altă parte, cea mai scăzută temperatură, la ora 09:00, a fost la Miercure Ciuc – 1 grad Celsius.

Sursa – ANM

ANM: „Temperaturile minime se vor încadra între -1 și 10 grade”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea astăzi, dar și ce ne așteaptă – din punct de vedere meteorologic – la început de săptămână.

Astăzi, în țară valorile termice vor crește ușor în est și sud-est, iar în restul țării vor fi comparabile cu cele din ziua anterioară. Cerul va fi variabil în a doua parte a zilei în sud și sud-est.

  • Doar cu totul izolat și trecător o fi posibile ploi slabe.
  • Vântul va fi la slab și moderat, cu ușoare intensificări temporare în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei și Muntenia.
  • Vor fi rafale în general de 40-45 km/h.
  • Temperaturile maxime vor fi cuprinse 12 – 20° și 3° la noapte.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va supra slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -1 și 10 grade, mai scăzute depresiunile din estul Transilvaniei, spre -3° spre sfârșitul intervalului. Izolat va fi brumă, în deosebi în sudul și estul Transilvaniei.

În București, vremea va fi predominat frumoasă și se va încălzi față de ziua anterioară. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Temperatura maximă va fi în continuare mai mică decât ceea ce ar trebui să se înregistreze la această dată”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

