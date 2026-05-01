Telefoanele au devenit un dispozitiv esențial în viața noastră, iar astăzi abia ne putem imagina să facem ceva fără ca ele să ne însoțească. Totuși, modul în care le folosim dezvăluie trăsături nebănuite ale personalității noastre, scrie El Economista.

Există numeroase acțiuni sau obiceiuri pe care le avem cu telefonul mobil și, deși am putea crede că nu înseamnă nimic, în realitate ele pot avea o semnificație mai profundă. Una dintre aceste acțiuni este setarea telefonului pe sunet sau pe silențios. Deși poate părea surprinzător, psihologia sugerează că acest obicei ar putea spune multe despre cine suntem.

Potrivit unor cercetări, persoanele care își țin telefonul pe silențios au anumite trăsături comune care pot explica de ce își lasă constant smartphone-ul fără sunet.

Ce trăsături de personalitate au persoanele care își țin mereu telefonul pe silențios

Unele studii sugerează că aceste persoane ar putea avea următoarele caracteristici:

Apreciază spațiul personal: tind să își dorească să controleze interacțiunile din jur și să stabilească limite clare cu ceilalți

Își gestionează bine timpul: preferă să evite întreruperile și să se concentreze pe ceea ce fac

Sunt mai atenți: eliminând distragerile, pot fi mai conștienți de mediul înconjurător și se pot concentra mai bine

Pot fi mai introvertiți: unele persoane care preferă liniștea sunt mai rezervate și mai reflexive

Caută liniștea: sunetul redus sau absent poate fi o modalitate de a diminua stresul și anxietatea

Este important de reținut că acestea sunt doar trăsături posibile asociate acestui obicei și nu toate persoanele care își țin telefonul pe silențios le au. Personalitatea este complexă, iar fiecare individ este diferit.

Recomandarea autorului:

