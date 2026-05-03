BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor

Mihai Tănase
O rețea clandestină introduce ilegal terminale Starlink în Iran, într-o cursă periculoasă contra timpului și a represiunii, pentru a reda accesul la internet unei populații ținute în izolare digitală de autorități.

În spatele granițelor tot mai închise ale Iranului se desfășoară o operațiune secretă, alimentată de curaj, disperare și solidaritate. Zeci de activiști și voluntari din diaspora iraniană riscă arestări, condamnări grele și represalii asupra familiilor lor pentru a introduce clandestin în țară terminale Starlink, tehnologia de internet prin satelit dezvoltată de SpaceX, compania fondată de Elon Musk, scrie BBC.

Pentru mulți iranieni, aceste dispozitive au devenit singura fereastră către lumea liberă, într-un moment în care regimul de la Teheran menține una dintre cele mai severe și îndelungate blocări ale internetului văzute la nivel global.

„Dacă o singură persoană se conectează, merită tot riscul”

„Dacă măcar o singură persoană în plus reușește să acceseze internetul, consider că este un succes și că merită efortul”, a declarat Sahand, un activist iranian implicat în rețeaua clandestină de introducere a terminalelor Starlink în Iran.

Bărbatul, al cărui nume real a fost protejat din motive de securitate, spune că fiecare transport reprezintă o operațiune complexă și extrem de riscantă. Terminalele sunt cumpărate în afara țării, apoi introduse ilegal peste granițe și distribuite discret către persoane considerate esențiale în transmiterea informațiilor către exterior.

„Oamenii au nevoie de internet pentru a putea împărtăși ceea ce se întâmplă pe teren. Credem că aceste terminale ar trebui să fie în mâinile celor care au cu adevărat nevoie de ele pentru a produce schimbarea”, a declarat Sahand.

Potrivit estimărilor organizațiilor pentru drepturile omului, în Iran ar exista deja cel puțin 50.000 de terminale Starlink, iar numărul ar putea fi semnificativ mai mare, în ciuda represiunii tot mai dure.

Regimul pedepsește accesul liber la internet cu ani grei de închisoare

Autoritățile iraniene au adoptat anul trecut o lege care transformă utilizarea, cumpărarea sau vânzarea dispozitivelor Starlink într-o infracțiune sever pedepsită. Pentru deținerea unui astfel de terminal se poate ajunge la doi ani de închisoare, iar pentru importul sau distribuirea a peste zece dispozitive, pedeapsa poate urca până la zece ani.

Organizațiile pentru drepturile digitale estimează că cel puțin 100 de persoane au fost arestate pentru posesia unor terminale, unele fiind acuzate inclusiv de spionaj sau colaborare cu inamicul.

În paralel, guvernul iranian continuă să controleze strict fluxul informațional. Majoritatea populației are acces doar la o rețea internă controlată de stat, unde funcționează serviciile de bază, însă accesul la internetul global este sever limitat sau complet blocat în perioade de criză.

„Întreruperile comunicațiilor reprezintă o încălcare clară a drepturilor omului și nu pot fi niciodată justificate”, a declarat Marwa Fatafta, directoarea regională de politici și advocacy la Access Now.

În acest context, pentru mulți iranieni, terminalele Starlink nu mai reprezintă doar tehnologie, ci un instrument vital de libertate, o cale de a documenta ceea ce se întâmplă în stradă și de a transmite lumii o realitate pe care autoritățile încearcă să o țină ascunsă.

„Regimul iranian a demonstrat că, în timpul unei blocări, poate ucide. Este extrem de important ca iranienii să poată prezenta imaginea reală a situației de pe teren”, a declarat Sahand.

