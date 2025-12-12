Prima pagină » Justiție » Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă

Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă

Ruxandra Radulescu
12 dec. 2025, 17:08, Justiție
Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă
Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă

Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis vineri, 12 decembrie, să admită contestaţia formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa. Decizia este definitivă.

În cazul primarului Traian Simionca a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 13 zile.

Edilul era inițial plasat în arest la domiciliu, măsură dispusă la finalul lunii noiembrie de Judecătoria Bistriţa. Magistrații Tribunalului au desființat hotărârea prin care fusese respinsă propunerea procurorilor de arestare preventivă şi au stabilit că măsura preventivă privativă de libertate este necesară în acest caz.

„În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 5 şi 7 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa împotriva încheierii penale nr. 119/JDL/2025 pronunţată la data de 25.11.2025 (…) desfiinţează hotărârea atacată în ceea ce priveşte dispoziţia de respingere a propunerii de luare a măsurii arestării preventive (…) și, soluționând cauza, dispune arestarea preventivă a inculpatului S. T. pe o durată de 13 zile, începând cu data de 12.12.2025 şi până la data de 24.12.2025 inclusiv”, se arată în decizia Tribunalului Bistrița-Năsăud din data de 12 decembrie 2025.

Primarul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de agresiune sexuală (art. 219 Cod penal), violarea vieții private (art. 226 Cod penal) şi influenţarea declarațiilor (art. 272 Cod penal).

Instanța a dispus și emiterea mandatului de arestare preventivă.

Totodată, Tribunalul a respins contestaţia depusă de inculpat împotriva măsurii arestului la domiciliu, considerând-o nefondată, şi l-a obligat pe acesta la plata a 400 de lei cheltuieli judiciare către stat. Hotărârea este definitivă.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
16:36
Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
EXCLUSIV Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei care căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
16:14
Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei care căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
SCANDAL Vicepreședintele CNA apără difuzarea documentarului Recorder de către TVR și o atacă pe șefa Curții de Apel București
13:05
Vicepreședintele CNA apără difuzarea documentarului Recorder de către TVR și o atacă pe șefa Curții de Apel București
JUSTIȚIE Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție, după documentarul Recorder: ”Trebuie refăcută din temelii”
10:50
Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție, după documentarul Recorder: ”Trebuie refăcută din temelii”
CONTROVERSĂ Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă
06:00
Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Un simplu truc cu lumina dezvăluie căi cerebrale ascunse în detaliu microscopic
ULTIMA ORĂ Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul
18:11
Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul
ECONOMIE Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro
18:09
Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro
CONTROVERSĂ Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori
17:36
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori
POLITICĂ Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai”
17:20
Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai”

Cele mai noi