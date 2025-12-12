Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă

Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis vineri, 12 decembrie, să admită contestaţia formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa. Decizia este definitivă.

În cazul primarului Traian Simionca a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 13 zile.

Edilul era inițial plasat în arest la domiciliu, măsură dispusă la finalul lunii noiembrie de Judecătoria Bistriţa. Magistrații Tribunalului au desființat hotărârea prin care fusese respinsă propunerea procurorilor de arestare preventivă şi au stabilit că măsura preventivă privativă de libertate este necesară în acest caz.

„În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 5 şi 7 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa împotriva încheierii penale nr. 119/JDL/2025 pronunţată la data de 25.11.2025 (…) desfiinţează hotărârea atacată în ceea ce priveşte dispoziţia de respingere a propunerii de luare a măsurii arestării preventive (…) și, soluționând cauza, dispune arestarea preventivă a inculpatului S. T. pe o durată de 13 zile, începând cu data de 12.12.2025 şi până la data de 24.12.2025 inclusiv”, se arată în decizia Tribunalului Bistrița-Năsăud din data de 12 decembrie 2025.

Primarul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de agresiune sexuală (art. 219 Cod penal), violarea vieții private (art. 226 Cod penal) şi influenţarea declarațiilor (art. 272 Cod penal).

Instanța a dispus și emiterea mandatului de arestare preventivă.

Totodată, Tribunalul a respins contestaţia depusă de inculpat împotriva măsurii arestului la domiciliu, considerând-o nefondată, şi l-a obligat pe acesta la plata a 400 de lei cheltuieli judiciare către stat. Hotărârea este definitivă.

