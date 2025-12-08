Prima pagină » Actualitate » Vlad Popescu Piedone i-a făcut o invitație oficială lui Ciprian Ciucu: ”Te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică”

Vlad Popescu Piedone i-a făcut o invitație oficială lui Ciprian Ciucu: ”Te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică”

08 dec. 2025, 10:37, Actualitate
Vlad Popescu Piedone i-a făcut o invitație oficială lui Ciprian Ciucu: ”Te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică”

Printr-o postare pe Facebook, Vlad Popescu Piedone , Primarul Sectorului 5, i-a adresat lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, invitația de a lua a pas Sectorul 5 al Capitalei.

Edilul Sectorului 5 l-a felicitat pe Ciucu pentru rezultatul obținut în acest scrutin electoral și l-a invitat pe acesta la o discuție despre proiectele blocate și infrastructură.

‘Ciprian Ciucu, te felicit pentru rezultatul pe care l-ai obţinut în acest scrutin electoral şi dă-mi voie să-ţi adresez prima invitaţie oficială pentru a lua la pas Sectorul 5! Hai să discutăm despre proiectele blocate! Ele se află deja pe viitorul tău birou! Vom vorbi despre infrastructură, şcoli, grădiniţe şi nu numai.

Îţi las mai jos câteva dintre priorităţile pe care vreau să le discutăm pentru a le debloca: Calea Rahovei; Calea 13 Septembrie; Şoseaua Panduri; Şoseaua Mihail Sebastian. Aceste artere, deşi se află în Sectorul 5, ele sunt administrate de Primăria Municipiului Bucureşti. Avem fondurile necesare pentru a da o mână de ajutor’‘, a scris pe Facebook primarul.

Vlad Popescu Piedone: ”Ciprian Ciucu, te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică!”

Piedone a menționat că votul celor care au mers la urne duminică trebuie respectat și a subliniat că administrația locală este pregătită din 2023 să înceapă lucrările la Școala ”I. G Duca”.

”Aşteptăm doar semnătura primarului general! Fonduri există, doar de voinţă mai avem nevoie. Copiii noştri trebuie să înveţe în şcoli sigure. Aceeaşi situaţie o avem şi la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, una dintre cele mai bune unităţi şcolare din ţara noastră. Aşteptăm doar o semnătură! Ciprian Ciucu, te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică!

Deşi rămân la părerea mea că Daniel Băluţă ar fi fost un primar general excelent, oamenii au hotărât diferit şi trebuie să înţelegem că acesta este rezultatul câştigător. Dacă ne uităm la modul în care au votat oamenii şi la prezenţa mică de la acest vot, putem trage mai multe concluzii.

Recomandarea video

Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
Cancan.ro
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE s-a răzgândit și nu mai interzice motoarele diesel. Dar impune anumite condiții
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
(P) iPhone 13: Exemplul că tehnologia nu trebuie schimbată cu fiecare generație
Gândul de Vreme La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi
10:46
La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi
EXTERNE Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
10:31
Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
POLITICĂ Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
10:15
Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
EXTERNE PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
10:07
PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
ANALIZA de 10 China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina”
10:00
China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina”
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
09:07
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută

Cele mai noi