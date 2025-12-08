Printr-o postare pe Facebook, Vlad Popescu Piedone , Primarul Sectorului 5, i-a adresat lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, invitația de a lua a pas Sectorul 5 al Capitalei.

Edilul Sectorului 5 l-a felicitat pe Ciucu pentru rezultatul obținut în acest scrutin electoral și l-a invitat pe acesta la o discuție despre proiectele blocate și infrastructură.

‘‘Ciprian Ciucu, te felicit pentru rezultatul pe care l-ai obţinut în acest scrutin electoral şi dă-mi voie să-ţi adresez prima invitaţie oficială pentru a lua la pas Sectorul 5! Hai să discutăm despre proiectele blocate! Ele se află deja pe viitorul tău birou! Vom vorbi despre infrastructură, şcoli, grădiniţe şi nu numai.

Îţi las mai jos câteva dintre priorităţile pe care vreau să le discutăm pentru a le debloca: Calea Rahovei; Calea 13 Septembrie; Şoseaua Panduri; Şoseaua Mihail Sebastian. Aceste artere, deşi se află în Sectorul 5, ele sunt administrate de Primăria Municipiului Bucureşti. Avem fondurile necesare pentru a da o mână de ajutor’‘, a scris pe Facebook primarul.

Vlad Popescu Piedone: ”Ciprian Ciucu, te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică!”

Piedone a menționat că votul celor care au mers la urne duminică trebuie respectat și a subliniat că administrația locală este pregătită din 2023 să înceapă lucrările la Școala ”I. G Duca”.

”Aşteptăm doar semnătura primarului general! Fonduri există, doar de voinţă mai avem nevoie. Copiii noştri trebuie să înveţe în şcoli sigure. Aceeaşi situaţie o avem şi la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, una dintre cele mai bune unităţi şcolare din ţara noastră. Aşteptăm doar o semnătură! Ciprian Ciucu, te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică!

Deşi rămân la părerea mea că Daniel Băluţă ar fi fost un primar general excelent, oamenii au hotărât diferit şi trebuie să înţelegem că acesta este rezultatul câştigător. Dacă ne uităm la modul în care au votat oamenii şi la prezenţa mică de la acest vot, putem trage mai multe concluzii.