Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri 19 fotografii dintr-un lot de 95.000 de fotografii pe care comisia le-a obținut, inclusiv fotografii cu „bărbații bogați și puternici care au petrecut timp cu Jeffrey Epstein”, anunță CBS News. În fotografii apar personalități importante, precum președintele Donald Trump, fostul președinte SUA Bill Clinton, fostul secretar al Trezoreriei Larry Summers, cineastul Woody Allen și fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon.

„Aceste fotografii tulburătoare ridică și mai multe semne de întrebare despre Epstein și relațiile sale cu unii dintre cei mai puternici oameni din lume”, a declarat într-un comunicat deputatul Robert Garcia, principalul democrat din Comitetul de Supraveghere. Fotografiile nu implică pe niciunul dintre cei fotografiați în crimele lui Epstein.

Democrații au menționat că revizuiesc întreg setul de fotografii și vor continua să le publice în zilele următoare. În replică, republicanii i-au acuzat pe democrați că au ales fotografiile cu grijă astfel încât să creeze o narațiune falsă despre președintele SUA.

Publicarea documentelor vine cu o săptămână înainte de termenul limită stabilit de administrația Trump pentru publicarea dosarelor Epstein pe care le deține în temeiul unei noi legi adoptate în noiembrie.

Un purtător de cuvânt al Comitetului de Supraveghere condus de republicani l-a criticat pe Garcia, principalul democrat al comisiei, pentru publicarea unui număr select de fotografii din cele peste 95.000 primite de la averea lui Epstein.

„Încă o dată, membrul de rang înalt Robert Garcia și democrații din Comitetul de Supraveghere aleg fotografii cu grijă și fac redactări specifice pentru a crea o narațiune falsă despre președintele Trump”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat. „Am primit peste 95.000 de fotografii, iar democrații au publicat doar câteva. Farsa democraților împotriva președintelui Trump a fost complet demontată. Nimic din documentele pe care le-am primit nu arată vreo abatere. Este rușinos că reprezentantul Garcia și democrații continuă să pună politica mai presus de justiție pentru supraviețuitori.”

Majoritatea fotografiilor sunt revoltătoare

Democratul democrat Robert Garcia a declarat că multe fotografii din cele 95.000 cu Jeffrey Epstein sunt revoltătoare.

În acest moment, planul nostru este să cerem președintelui să elibereze dosarele și vom vedea ce va face pe viitor. […] Unele dintre aceste fotografii sunt cu adevărat tulburătoare. Și știu că am publicat câteva astăzi. Sunt multe altele”, a spus Garcia reporterilor.

Recomandările autorului:

Viktor Orban își pregătește viitorul la conducerea Ungariei. Vrea să ajungă președinte cu puteri extinse, scrie Bloomberg

Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate

SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială