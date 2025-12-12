Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți din țară, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din cauza prezenței bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de originze. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că loturile vizate sunt cele din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.

ANSVSA a transmis într-un comunicat oficial că nu au fost primite sesizări cu privire la posibile efecte adverse asociate cu consumul de produse din cele 2 loturi, dar cere rechemarea voluntară a acestora ca măsură de precauție. Bacteria Bacillus cereus, depistată pe una din liniile de producție din fabrica de origine a produselor Nestle, este responsabilă pentru toxiinfecțiile alimentare.

„Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie.”

Retailerul Auchan a transmis o informare pe e-mail către clienți cu privire la procedura și modul în care pot fi returnate produsele. Alte lanțuri de hypermarketuri au emis, de asemenea, anunțuri similare cu privire la retragerea produselor afectate.

