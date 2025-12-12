Prima pagină » Știri politice » Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai”

Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai”

Ruxandra Radulescu
12 dec. 2025, 17:20
Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan:
Bolojan

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, afirmă că nivelul „extrem de ridicat” al inflației, 10%, este o consecință directă a creșterii tarifelor la Energie, și a taxelor. Acesta avertizează că nivelul de trai al cetățenilor este în scădere și se va accentua dacă Guvernul Bolojan va decide înghețarea salariilor.

„Aflăm că inflația rămâne în continuare la 10%, un nivel extrem de ridicat.(…) Prețurile la energie sunt mai mari cu 62% decât în noiembrie anul trecut”, a declarat Petrișor Peiu, care a citat date publicate de Institutul Național de Statistică.

Acesta a explicat că „prețurile mari la energie au influențat o creștere a prețurilor la absolut toate bunurile și serviciile”.

Senatorul AUR a adus în discuție și creșterea de taxe decisă de Guvernul Bolojan, despre care a precizat că reprezintă „un al doilea motiv” din cauza căruia inflația rămâne ridicată.

„Toată această creștere de taxe s-a dus oameni buni fix în creșterea de prețuri. Ce înseamnă acum această creștere de prețuri, această inflație uriașă?

Păi dacă ne uităm că avem o inflație de 10% și o creștere a salariului mediu net de doar 5%, înseamnă scăderea nivelului de trai. Deocamdată cu 5%, dar inflația va continua să crească, salariile vor continua să rămână aceleași și scăderea de nivel de trai va crește foarte mult anul viitor”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, în cadrul unui comunicat de presă.

FOTO: Mediafax

