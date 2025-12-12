Prima pagină » Știri politice » Legea privind plata pensiilor private mai depășește o etapă de pe traseul legislativ

Legea privind plata pensiilor private mai depășește o etapă de pe traseul legislativ

Olga Borșcevschi
12 dec. 2025, 18:09, Știri politice
Legea privind plata pensiilor private este mai aproape de implementare, după ce decizia judecătorilor CCR privind constituționalitatea actului normativ a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial.

Curtea Constituțională a României a publicat, vineri, în Monitorul Oficial, decizia prin care a respins cele două obiecții de neconstituționalitate depuse, declarând astfel Legea privind plata pensiilor private constituțională în ansamblul ei.

Potrivit prevederilor inițiale ale reformei sistemului de pensii, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private.

Proiectul de lege, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și pus pe traseul legislativ de Ministerul Muncii în luna august în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Termenul asumat oficial de statul român pentru intrarea în OCDE este sfârșitul anul 2026.

Decizia CCR din 25 noiembrie este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și șefului Executivului.

Odată ajunsă în Parlament, aleșii din ambele camere trebuie să armonizeze legea cu decizia, prin eliminarea aliniatului neconstituțional, urmând ca forma finală să fie trimisă spre promulgare șefului statului.

Legea intră în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial.

