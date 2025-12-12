Zelenski a scris în planul lui de pace că Ucraina ar urma să adere la UE peste un an, dezvăluie Financial Times

Ucraina ar urma să adere la UE anul viitor în baza unei propuneri susținute de Bruxelles în negocierile actuale de pace, o mișcare care ar transforma abordarea blocului comunitar privind admiterea de noi membri. Aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027 este specificată în cel mai recent proiect al propunerii de pace pe care oficialii ucraineni și europeni au prezentat-o Washingtonului, au declarat pentru Financial Times persoane informate despre conținutul documentului.

Planul este o versiune revizuită a propunerilor făcute de administrația Trump pentru a pune capăt războiului, un plan pe care Kievul și aliații săi europeni îl considerau înclinat spre Rusia. Cea mai recentă versiune vine în contextul în care Donald Trump intensifică presiunile asupra președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a ajunge la un acord de pace până la Crăciun. Oficialii care susțin ambițiile Ucrainei de aderare la UE au declarat că Comisia Europeană înțelege acum că nu ar trebui să deraieze procesul de pace opunându-se calendarului rapid pentru aderarea Kievului.

Ucraina nu îndeplinește niciun criteriu de aderare la UE

Însă Ucraina nu a finalizat încă oficial nici măcar unul dintre cele 36 de capitole ale UE pentru aderare, iar calendarul ar răsturna abordarea „bazată pe merit” a blocului comunitar privind admiterea de noi membri. Persoanele informate despre planul de pace au declarat că acesta va obliga Bruxellesul să își regândească întregul proces de extindere, inclusiv aspecte precum momentul accesului la fondurile UE și dreptul de vot. Sprijinul SUA pentru plan ar însemna, de asemenea, că Trump l-ar putea împinge pe Viktor Orbán, care a întârziat până acum procesul de aderare a Ucrainei, să renunțe la veto-ul său.

„Chestiunea viitoarei aderări a Ucrainei la UE depinde în mare măsură de europeni — și, de fapt, și de americani”, a declarat Zelenski reporterilor la Kiev, joi. „Dacă ajungem la un acord care să specifice momentul în care Ucraina devine membră a UE, americanii, ca parte la acest acord, vor face tot posibilul ca drumul nostru european să nu poată fi blocat de alții din Europa asupra cărora au influență”, a adăugat el.

UE trebuie să modifice legislația ca să accepte Ucraina atât de repede în comunitatea europeană

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022 și i s-a acordat statutul de candidat oficial patru luni mai târziu. Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat luna trecută pentru Financial Times că noile state membre ar putea fi puse în „probă” timp de câțiva ani și excluse din bloc în cazul unui regres democratic, în baza unei propuneri care vizează atenuarea îngrijorărilor legate de impactul noilor membri. Trump a declarat joi că oficiali americani vor participa la o întâlnire în weekend cu oficiali europeni și ucraineni pentru a ajunge la un acord asupra punctelor de conflict legate de propunerile de pace.

Putin nu cedează până nu primește toată regiunea Donbas

Rusia nu a indicat că va accepta un plan care se abate de la cerințele sale maximaliste de încetare a războiului. Iuri Ușakov, consilier pe probleme de politică externă al președintelui Vladimir Putin, a declarat vineri că Moscova nu a văzut încă cele mai recente versiuni ale planului de pace al SUA, cu contribuții din partea Ucrainei și a aliaților săi europeni. „Când îl vom vedea, simt că nu ne va plăcea prea mult”, le-a spus Ușakov reporterilor. Ușakov a respins, de asemenea, sugestiile conform cărora regiunea Donbas de pe front ar putea deveni o „zonă economică liberă”, o idee promovată de administrația Trump , dacă Ucraina își retrage trupele de pe teritoriul pe care îl controlează acolo.

Rusia, care ocupă aproximativ două treimi din Donbas, nu va renunța la revendicările sale teritoriale, a spus Ușakov, în comentarii citate de Kommersant. „Acest teritoriu va intra sub control deplin al Rusiei, prin mijloace militare, dacă nu chiar prin negocieri”, a adăugat el. „Un armistițiu poate începe doar după retragerea trupelor ucrainene.”

