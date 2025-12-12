Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori

Narges Mohammadi luptă de zeci de ani pentru drepturile omului și împotriva oprimării femeilor în regimul mullahilor din Iran. În 2023, aceasta a primit Premiul Nobel pentru Pace. Acum, Narges a fost arestată din nou, pentru a 14-a oară au anunțat astăzi susținătorii ei. Fundația cu sediul la Paris a declarat că Mohammadi a fost „reținută violent” de forțele de securitate și poliție în timpul unei ceremonii memoriale pentru Khosrow Alikordi, un avocat găsit recent mort în biroul său. Împrejurările morții avocatului sale sunt controversate, iar sursele oficiale susțin că acesta a murit de un atac de cord la locul de muncă.

Este a 14-a oară când Mohammadi este încarcerată. În 2016, ea a fost condamnată la 16 ani de închisoare pentru conducerea unei mișcări pentru abolirea pedepsei capitale. În decembrie 2024, i s-a permis să iasă din închisoare timp de trei săptămâni din motive medicale pentru a i se îndepărta o tumoare benignă de la picior. De atunci, termenul de eliberare a fost prelungit de mai multe ori. Mohammadi urma să se întoarcă la scurt timp după aceea, unde execută mai multe pedepse în total de 31 de ani, fiind acuzată de acțiune împotriva securității naționale și răspândirea de propagandă. Aceasta și-a petrecut cea mai mare parte a ultimelor două decenii ca deținută la închisoarea Evin din Teheran – cunoscută pentru adăpostirea criticilor regimului.

Mohammadi a continuat protestele sale și chiar a participat o dată la o demonstrație în fața notoriei închisori Evin din Teheran, unde ea însăși a fost reținută. Această închisoare este un simbol al regimului mullahilor și este cunoscută pentru tortură, izolare și abuzuri, unde mii de prizonieri politici sunt reținuți acolo. Potrivit Amnesty International, Mohammadi a fost, de asemenea, torturată la Evin și chiar a suferit mai multe atacuri de cord în timpul detenției.

Într-un interviu acordat lui Christiane Amanpour de la CNN în decembrie 2024, în timp ce era eliberată din închisoare după trei săptămâni din motive medicale, Mohammadi a rămas sfidătoare. „Fie că sunt în Evin [închisoarea politică] sau în afara ei, obiectivul meu este foarte clar și, până când nu vom obține democrația, nu ne vom opri”, a spus aceasta.

Mohammadi a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2023 pentru lupta împotriva obligativității purtării hijab-ului și a pedepsei capitale în Iran. La acel moment, premiul a fost acordat în numele ei celor doi copii ai ei.

