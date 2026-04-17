Rămășițele unei familii americane au fost descoperite după aproape 70 de ani în Râul Columbia

Rene Pârșan
Rămășițele a trei membri a unei familii americane dispărute în râul Columbia, cu tot cu mașină, au fost descoperite și identificate. Întreaga familie, părinții și  trei copii, au pierit acum 68 de ani. Doi copii au fost desoperiți după după câteva luni. Ultimii trei membri, abia în 2024.

Analiza ADN-ului a identificat rămășițele găsite într-o mașină din râul Columbia ca fiind cele ale unei familii din Oregon. Cei cinci au dispărut în 1958 în timp ce se afla într-o călătorie pentru a găsi frunze de Crăciun, preia The Guardian.

Biroul medicului legist al statului i-a identificat pe Kenneth și Barbara Martin și pe fiica lor Barbie din rămășițele găsite în râu, în epava mașinii. Biroul șerifului a declarat că și-a încheiat ancheta. Nu a fost găsită nicio dovadă a vreunei infracțiuni.

Mașina a fost descoperită abia în 2024

Mașina Ford break despre care se crede că aparținea familiei a fost găsită în 2024 de un scafandru care o căuta de câțiva ani. Autoritățile au scos o parte din mașină din râu în anul următor.

Familia a dispărut în decembrie 1958. Cadavrele a doi dintre copiii familiei au fost găsite la câteva luni după dispariție. Ceilalți membri nu au mai apărut.

O știre care a zguduit America

Căutarea familiei Martin a fost o știre națională la acea vreme astârnit râuri de speculații. S-a oferit și o  recompensă de 1000 de dolari pentru informații suplimentare.

„Unde căutați dacă ați căutat deja în fiecare loc pe care l-ar sugera logica și indiciile fragmentare?”, se întreba presa în 1959, la câteva luni după dispariție.

Identificați după aproape 70 de ani

Biroul șerifului a declarat că doar șasiul și unele componente atașate au fost recuperate din apă din cauza „măsurii în care vehiculul fusese încapsulat în sedimente”.

Analiza acestor obiecte le-a permis anchetatorilor să concluzioneze că era într-adevăr mașina familiei Martin.

Mai târziu, în 2025, scafandrul a localizat rămășițe umane care au fost în cele din urmă predate biroului medicului legist al statului.

Oamenii de știință au dezvoltat extracte de ADN din rămășițe și au generat un profil care a fost comparat cu rudele familiei Martin, permițând identificarea, au declarat autoritățile.

Recomandarea autorului: Picioarele unui fost soldat american, găsite pe un câmp din Bragadiru. Bărbatul dispăruse de trei luni (DETALII EXCLUSIVE)

Cazul care zguduie Statele Unite: O celebră jurnalistă NBC își caută disperată mama. „Am primit mesajul vostru și vom plăti“. Ce scrisori au primit mai multe instituții media americane

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Scrisul fără mâini devine realitate: cum ajung gândurile pe ecran
