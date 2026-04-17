Rămășițele a trei membri a unei familii americane dispărute în râul Columbia, cu tot cu mașină, au fost descoperite și identificate. Întreaga familie, părinții și trei copii, au pierit acum 68 de ani. Doi copii au fost desoperiți după după câteva luni. Ultimii trei membri, abia în 2024.

Analiza ADN-ului a identificat rămășițele găsite într-o mașină din râul Columbia ca fiind cele ale unei familii din Oregon. Cei cinci au dispărut în 1958 în timp ce se afla într-o călătorie pentru a găsi frunze de Crăciun, preia The Guardian.

Biroul medicului legist al statului i-a identificat pe Kenneth și Barbara Martin și pe fiica lor Barbie din rămășițele găsite în râu, în epava mașinii. Biroul șerifului a declarat că și-a încheiat ancheta. Nu a fost găsită nicio dovadă a vreunei infracțiuni.

Mașina a fost descoperită abia în 2024

Mașina Ford break despre care se crede că aparținea familiei a fost găsită în 2024 de un scafandru care o căuta de câțiva ani. Autoritățile au scos o parte din mașină din râu în anul următor.

Familia a dispărut în decembrie 1958. Cadavrele a doi dintre copiii familiei au fost găsite la câteva luni după dispariție. Ceilalți membri nu au mai apărut.

O știre care a zguduit America

Căutarea familiei Martin a fost o știre națională la acea vreme astârnit râuri de speculații. S-a oferit și o recompensă de 1000 de dolari pentru informații suplimentare.

„Unde căutați dacă ați căutat deja în fiecare loc pe care l-ar sugera logica și indiciile fragmentare?”, se întreba presa în 1959, la câteva luni după dispariție.

Identificați după aproape 70 de ani

Biroul șerifului a declarat că doar șasiul și unele componente atașate au fost recuperate din apă din cauza „măsurii în care vehiculul fusese încapsulat în sedimente”.

Analiza acestor obiecte le-a permis anchetatorilor să concluzioneze că era într-adevăr mașina familiei Martin.

Mai târziu, în 2025, scafandrul a localizat rămășițe umane care au fost în cele din urmă predate biroului medicului legist al statului.

Oamenii de știință au dezvoltat extracte de ADN din rămășițe și au generat un profil care a fost comparat cu rudele familiei Martin, permițând identificarea, au declarat autoritățile.

