Cazul care zguduie Statele Unite: O celebră jurnalistă NBC își caută disperată mama. „Am primit mesajul vostru și vom plăti“. Ce scrisori au primit mai multe instituții media americane

Cazul jurnalistei vedetă a postului american NBC News, Savannah Guthrie, zguduie Statele Unite. De mai bine de o săptămână celebra prezentatoare TV își caută mama care a dispărut misterios de la domiciliul său.

Nancy Guthrie, în vârstă de 84 de ani, a fost văzută ultima dată de familia ei pe 31 ianuarie, când s-a alăturat rudelor pentru cină și o seară de jocuri în apropierea casei sale din zona Tucson. Familia a dus-o acasă pe femeie în jurul orei 21:50, iar de atunci nu se mai știe nimic de ea. Copiii au verificat-o pe Guthrie, duminică, la ora 11:56, după ce află că aceasta a lipsit în mod neobișnuit de la biserică. Atunci au descoperit că femeia nu era acasă.

Marși, 3 februarie, mai multe instituții media, inclusiv TMZ și KOLD-TV, afiliată CNN, au primit presupuse scrisori de răscumpărare în care se cereau milioane de dolari în bitcoin pentru întoarcerea femeii. O notă includea un prim termen limită pentru joi, ora 17:00, și un al doilea termen limită pentru lunea viitoare.

Trump s-a implicat în caz

Misterioasa dispariție a mamei prezentatoarei NBC NEWS a provocat emoție în toată SUA. Inclusiv Donald Trump s-a implicat în caz. Președintele a postat pe Truth Social, la începutul acestei săptămâni, că „folosește toate resursele” pentru a o găsi pe mama prezentatoarei emisiunii „Today”, Savannah Guthrie, în vârstă de 84 de ani. Vineri, la bordul Air Force One care îl ducea în Florida, Trump a transmis că „anumite informații” ar putea proveni de la Departamentul de Justiție sau de la FBI în cazul dispariției lui Nancy Guthrie.

Savannah Guthrie: „Vom plăti”

Seara trecută, Savannah Guthrie a publicat un nou mesaj video pe pagina ei De Instagram în care recunoaște că familia ei a primit un „mesaj” legat de dispariția mamei sale, Nancy.

„Am primit mesajul vostru și vă înțelegem. Vă rugăm să ne înapoiați mama, pentru a putea sărbători împreună cu ea. Este singura modalitate prin care vom avea pace. Este foarte important pentru noi și vom plăti”.

Publicația KOLD a raportat că a primit, vineri, un nou mesaj referitor la mama dispărută a Savannei Guthrie și l-a transmis autorităților.

„FBI și Departamentul Șerifului din Comitatul Pima au luat cunoștință de un nou mesaj referitor la Nancy Guthrie. Anchetatorii verifică în mod activ autenticitatea informațiilor furnizate în mesaj”, au declarat autoritățile din Comitatul Pima.

Autoritățile nu au identificat încă niciun suspect sau persoană de interes în dispariția femeii în vârstă de 84 de ani.

Potrivit rapoartelor din presa americană, pe 31 ianuarie, la 1:47, după ce Guthrie s-a întors acasă de la copiii ei, camera soneriei ei este deconectată. La 2:12 dimineața , software-ul camerei de supraveghere detectează mișcare. Datele aplicației stimulatorului cardiac al lui Guthrie arată că acesta s-a deconectat de la telefon la 2:28 dimineața.

Autoritățile cred că ea a fost răpită împotriva voinței sale din casa ei din zona Tucson. Testele ADN au arătat că sângele găsit pe veranda casei lui Nancy Guthrie era al ei, a transmis poliția locală.

FBI-ul continuă să ofere o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații care duc la găsirea lui Nancy Guthrie, în timp ce agenția investighează două cereri de răscumpărare trimise către instituțiile media săptămâna aceasta.

