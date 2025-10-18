Prima pagină » Diverse » „RĂZBOI” între Makaveli și Vlad Craioveanu! „Idolul prostiei agresive…”

„RĂZBOI" între Makaveli și Vlad Craioveanu! „Idolul prostiei agresive…"

18 oct. 2025, 21:29, Diverse
„RĂZBOI" între Makaveli și Vlad Craioveanu! „Idolul prostiei agresive..."

Vlad Craioveanu îl toacă „mărunt” pe Makaveli, după ce influencerul a făcut scandal în Rahova, locul exploziei devastatoare, care a curmat trei vieți.

Scenele cu Makaveli în Rahova au stârnit comentarii aprinse. Influencerul a mers printre cei ieșiți în stradă din cauza exploziei blocului din Sectorul 5 și le-a reamintit că guvernul dă bani pentru ucrainenii refugiați în țara noastră, în timp ce victimele calamităților din România sunt cazate în condiții precare de stat.

Makaveli a fost „săltat” de forțele de ordine

Makaveli a fost ridicat de forțele de ordine după ce a vrut să spargă cordonul de siguranță din zona Rahova.

Prezentatorul radio Vlad Craioveanu a scris pe Facebook un text referitor la aceste incidente, pe un ton foarte dur.

„”Viermii patriotici
Explozie în Rahova. Oameni sfârtecați. Vieți pulverizate.
Și în timp ce jandarmii încercau să țină perimetrul sub control,au apărut „patrioții”. „Oastea adevărului românesc”.
Cu telefoanele pornite pe live, cu ochii injectați de ură și cu mintea complet arsă de propaganda pe care o mestecă zilnic ca pe un baton proteic.
Makaveli /idolul prostiei agresive ,s-a năpustit spre zona interzisă,urlând că „statul a aruncat oameni în aer”.
Omul nu venise să ajute. Venise să provoace.

Să se filmeze. Să transforme tragedia altora în content.
Când jandarmii au încercat să mențină perimetrul, „eroii” s-au revoltat:
„De ce nu ne lăsați? Ce ascundeți? Cine i-a omorât?”
Și-au început telenovela conspirației: că autoritățile mint, că presa tace, că statul e criminal.
Iar când n-au mai avut argumente, au coborât la nivelul viermilor.
Au făcut glume despre copiii ucraineni din blocurile evacuate:„Ce contează, nu sunt ucraineni.”
Asta e fața „patriotismului românesc” de pe net: o combinație letală de ură, prostie și cinism.
În timp ce pompierii scoteau cadavre din ruine, ei scoteau live-uri cu titluri conspiraționiste.
În timp ce oamenii plângeau, ei filmau cadre pentru TikTok.
În timp ce durerea cerea tăcere, ei urlau „trădare națională” și „mușamalizare”.

Nu, băi gunoaielor , nu sunteți treziți, sunteți putreziți.
Nu sunteți disidenți, sunteți dezaxați.
Nu sunteți vocea poporului, sunteți ecoul cloacelor online.
Adevărul nu se caută dând cu pumnul în jandarmi și scuipând copii refugiați.
Adevărul nu se obține urlând conspirații peste morți.
Adevărul nu se înregistrează în 4K, cu un microfon prins de hanorac și cu „susținătorii” din comentarii care aplaudă isteria.

Să ne înțelegem clar:
Când intri într-o zonă de dezastru doar ca să semeni ură, nu ești jurnalist, ești parazit.
Când folosești o explozie ca să instigi împotriva unor copii refugiați,nu ești patriot, ești scursura naționalismului.
Când calci peste morți pentru like-uri, nu ești treaz ,ești doar un rebut uman cu conexiune la internet.

Și e timpul să spunem răspicat:

Extremismul nu e opinie.

E mizeria sufletului, transmisă prin microfoane și live-uri.

Și, din păcate, România începe să facă febră.
Respect pentru salvatori.
Rușine veșnică pentru hiene.
Ieri am văzut cum niște ruine morale profită de alte ruine sufletești și fizice iar tot ce lasă în urmă e un moloz de conștiințe”, a scris Craioveanu pe Facebook.

Sursa foto: Capturi Facebook

