Explozia care a avut loc în Rahova, vineri dimineață, a generat un val de revoltă printre locuitorii din zonă, după ce trei persoane, inclusiv o femeie însărcinată, au murit, mai multe persoane au fost rănite și zeci de oameni și-au pierdut locuințele. Locuitorii sunt cuprinși de panică și au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de autorități. Printre cei prezenți la fața locului se află și influencerul Makaveli, care a început să se certe cu poliția și a fost săltat de jandarmi.

Revoltă, panică și neputință, astfel poate fi descrisă atmosfera din cartierul Rahova, după deflagrația dezastruoasă care a spulberat locuințe, a ucis trei persoane și a lăsat zeci de oameni fără case, în prag de iarnă. Declarațiile evazive din partea autorităților și nepăsarea celor care puteau preveni o astfel de nenorocire i-au făcut pe oameni să iasă în stradă și să-și strige durerea.

Locuitorii reproșează lipsa de acțiune și ignoranța celor responsabili și menționează tragedia de la Colectiv, de acum 10 ani, când nepăsarea autorităților a dus la o adevărată tragedie:

„Același lucru s-a întâmplat și la Colectiv și nu s-a întâmplat nimic”, spune unul dintre locuitori.

Makavelli s-a luat la ceartă cu polițiștii: „Criminalii”

Influencerul Makaveli a venit și el la locul exploziei și s-a alăturat mulțimii de oameni care-și exprimă nemulțumirile. Acesta este nervos pentru că poliția a interzis accesul presei în zonă și nu permite fumatul în apropierea locului unde s-a produs deflagrația. Makaveli susține, însă, că a văzut agenți de poliție care fumau în zona de siguranță.

„Vreau să zbier „criminalii”, până vine un responsabil să-mi explice „de ce””

Ulterior, influencerul Makavelli a fost luat de jandarmi și dus la o secție de poliție.

Anunțul jandarmeriei Capitalei

„Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forțeze perimetrul de siguranță, instituit de autorități, instigând la acțiuni care pun în pericol buna desfășurare a intervenției. În urma acestor comportamente, un bărbat a fost extras din grup și condus la secția de poliție, în vederea identificării și luării măsurilor legale. Reiterăm faptul că jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea zonei, sprijinind intervenția pompierilor și desfășurarea măsurilor de protecție pentru toți cei implicați. Pe această cale recomandăm cetățenilor să evite apropierea de zona perimetrului afectat, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să nu încerce sa intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel echipele de intervenție”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Acuzații grave, după nenorocirea din Rahova: „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic”

Trei persoane au fost ucis și alte 13 persoane, rănite, în urma exploziei din cartierul Rahova.

Oamenii și-au exprimat revolta și pe rețelele de socializare și acuză autoritățile, în special Distrigaz.

„Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic”, a scris cineva.

„Chiar și când a fost explozia erau acolo, și-au strâns sculele și au plecat”, a scris altcineva.

„La cel din față sunt oprite gazele de două zile”, a dezvăluit altcineva.

„Piuiau asenzorii și cu gazul oprit, miros de la cel afectat”, a specificat un alt internaut.

„S-a sunt la Distrigaz de mai multe ori”, a insistat altcineva.

EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile seismice ale INFP

Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București