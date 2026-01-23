Prima pagină » Diverse » Războiul Primarilor | Băluță, mesaj pentru Ciucu: „Prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor adevărul”

23 ian. 2026, 19:12, Diverse
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, îi transmite lui Ciprian Ciucu, proaspătul Primar General al Capitalei, că preferă să încheie o competiție „pe ultimul loc”, decât să nu le transmită „adevărul” bucureștenilor.

„Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor ADEVĂRUL, așa cum face domnia sa, din postura de câștigător.

Adevărații câștigători, Domnule Primar General, sunt cei care spun adevărul și care nu înșeală așteptările oamenilor, în lipsa de viziune și de soluții la problemele urgente ale oamenilor.

Din păcate, însă, Primarul General în funcție și-a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă NU. În acest context, era previzibil ca, în lipsa unor soluții pentru București, să dea vina pe greaua moștenire și să acuze PSD de toate problemele posibile. Această abordare defăimătoare, însă, trebuie să înceteze! Partidul Social Democrat a asigurat în trecut și asigură în prezent stabilitatea României”, scrie Daniel Băluță pe Facebook.

Băluță, despre „proiectele inventate” din Sectorul 4

„În ceea ce privește „proiectele inventate” pe care le-am dezvoltat în Sectorul 4, precum spitalele, stația de metrou, școlile și grădinițele, îi recomand și Primarului General să încerce să le implementeze și să și le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc.

Eu, personal, mă voi raporta în continuare, la rezultate și cred că asta trebuie să facă și Primarul General, pentru că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate și nu lamentări sau de reacții asociate “cultului personalității”, mai transmite Băluță.

Primarul Sectorului 4 spune că va susține orice formulă de dialog „deschis și transparent”, în vederea redresării Capitalei.

„Țin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General”, încheie edilul.

FLASH NEWS De ce Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia sunt unice în istorie. Sporturile noi incluse în competiție
19:00
De ce Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia sunt unice în istorie. Sporturile noi incluse în competiție
ULTIMA ORĂ 🚨 Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
18:58
🚨 Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
DESTINAȚII Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum
18:53
Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum
ULTIMA ORĂ După ce Trump a retras amenințările cu tarife, UE suspendă timp de 6 luni pachetul de retorsiune împotriva SUA. Acesta poate fi reactivat oricând
18:09
După ce Trump a retras amenințările cu tarife, UE suspendă timp de 6 luni pachetul de retorsiune împotriva SUA. Acesta poate fi reactivat oricând
FLASH NEWS Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia
17:55
Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia

