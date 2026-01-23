Bucureștiul intră într-un nou sezon de politică „de primă pagină”. După războaiele la nivel de premieri, a venit rândul primarilor să se certe. Scandalul dintre Ciprian Ciucu și Daniel Băluță a pornit pe tema majorării tarifelor STB și a concedierilor din instituțiile subordonate Primăriei Capitalei.

Băluță dă tonul: „Condamn cu fermitate amatorismul de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece”

Băluță nu a pierdut timpul și a acuzat Primarul General de „amatorism, incapacitate administrativă, lipsă de viziune și de soluții”. A catalogat drept „cinice și nedrepte” deciziile privind scumpirea transportului public și concedierile din PMB.

„Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile și pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor”, a declarat liderul PSD.

Băluță a subliniat și problema plăților restante pentru persoanele cu handicap.

„Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi și a persoanelor cu handicap, care nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani”.

Îi cere totuși lui Ciucu să vină cu un plan concret de măsuri sustenabile, „la o Lege a Bucureștiului, care să ofere atât protecție pentru categoriile vulnerabile, cât și predictibilitate și generare de resurse pentru dezvoltarea Capitalei”.

Ciucu ripostează: „Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite”

Replica nu a întârziat să apară. Ciprian Ciucu a catalogat atacurile lui Băluță drept „populiste” și l-a acuzat că are o responsabilitate directă pentru situația bugetului Bucureștiului.

„Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB și pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsiderație în raport cu nevoile reale ale PMB și ale bucureștenilor. Îi transmit că nu mai ține!”, spune Ciucu.

Primarul general a explicat că orașul are nevoie de „formule de finanțare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului” și i-a oferit lui Băluță o mână de ajutor.

„Îl voi invita la discuții și îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înțelege. Dacă consideră că este nevoie și vrea să-și asume alături de mine ceea ce urmează, îl voi invita să negociem transparent un program de reforme pentru București”.

Ciucu a mai adăugat o notă ironică la final. S-a legat de faptul că Băluță a pierdut alegerile pentru PMB în defavoarea lui.

„Înțeleg că lupta electorală începe a doua zi după ce ai pierdut alegerile, chiar dacă le-ai pierdut de pe locul trei. Totuși, nu cred că astfel de declarații belicoase țin drept soluții pentru orașul nostru”, spune Ciucu.

