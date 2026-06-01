Bărbații ucraineni de vârstă militară riscă să piardă protecția în UE, în timp ce Kievul este în căutarea de noi recruți

Uniunea Europeană vrea să revoce statutul de protecție temporară pentru bărbații ucraineni apți de armată, scrie Euractiv, care citează documente interna ele Consiliului UE.

Începând cu luna martie a acestui an, Directiva privind protecția temporară a fost utilizată de aproximativ 4,3 milioane de ucraineni care au fugit din țară începând cu anul 2022. Consiliul UE discută în prezent extinderea acestei protecții temporare dar, pe de altă parte, restricționează domeniul de aplicare al acesteia, inclusive prin „excluderea bărbaților de vârstă militară” sau a dezertorilor.

Mai multe state europene sunt îngrijorate că o „proporție tot mai mare a sosirilor recente sunt bărbați de vârstă militară”, iar legislația ar trebui modificată în interesul Ucrainei pentru a sprijini capacitatea acesteia de a rezista Rusiei. În prezent, Kievul se confruntă cu o lipsă tot mai mare de personal în cadrul armatei și este în căutarea de noi recruți.

