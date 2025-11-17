Rețeta bunicii de VINETE la borcan cu usturoi. Un deliciu tradițional românesc simplu și gustos, numai bun de pus în cămară

Odată cu venirea frigului, multe gospodine se pregătesc deja să umple cămările cu bunătăți pentru iarnă. Una dintre cele mai apreciate rețete din gastronomia tradițională este de departe rețeta de vinete la borcan cu usturoi, cremoasă, aromată și ușor de preparat în casă.

Rețeta clasică de vinete la borcan este apreciată de români atât pentru simplitate cât și pentru gustul intens, incomparabil. Secretul reușitei stă în alegerea vinetelor potrivite, care trebuie ferme, lucioase și cu puține semințe, pentru a-și păstra textura chiar și după ce sunt puse la borcan, scrie BZI.ro.

Ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta clasică de vinete la borcan cu usturoi

Pentru această variantă ai nevoie de 4 kg vinete coapte, de preferat pe plită, în cuptor sau arse direct pe flacără, pentru prelua aroma de fum, 3 căpățâni de usturoi curățat și pisat, 1 lingură mare de sare grunjoasă neiodată, ulei de floarea-soarelui.

Pe vremuri, bunicile care pregăteau cu sârguință rețeta de vinete la borcan, neavând cunoscutele pliculețe de conservant de astăzi, foloseau o linguriță aspirină măcinată pe post de conservant.

După ce vinetele coapte sunt curățate și lăsate la scurs cel puțin 2–3 ore, se toacă mărunt sau în fâșii subțiri. Se amestecă într-un bol cu sare, usturoi și câteva linguri de ulei, până când devin lucioase și omogene.

Compoziția se pune în borcane curate și sterilizate, presând bine pentru a elimina aerul. La final, se toarnă un strat subțire de ulei, care formează o peliculă protectoare. Borcanele se închid ermetic și se sterilizează încă 20 de minute pentru siguranță.

Secretul constă în a scurge bine vinetele înainte de conservare, întrucât excesul de apă poate altera preparatul.

Totodată, pentru o aromă subtilă de afumat, poți adăuga câteva bucăți de vinete mai arse. Pentru un gust mai rotund, lasă amestecul o oră la odihnit înainte de a-l pune în borcane, ca să se împletească aromele.

Rețetă cu oțet

O altă variantă ideală pentru cei care preferă vinetele mai crocante și cu o tentă acrișoară se prepară astfel. În primul rând ai nevoie de circa 3 kg vinete, două căpățâni de usturoi, o cană oțet, o cană apă, o lingură sare, și două linguri zahăr (pentru balansarea acidității).

Astfel, vinetele se taie în rondele sau fâșii, se sărează și se lasă o oră la scurs pentru a elimina gustul amărui. Se opăresc apoi câteva minute într-un amestec de apă și oțet.

Între timp, usturoiul se taie în felii subțiri. Vinetele opărite se aranjează în borcane sterilizate, în straturi alternate cu usturoi, după care se toarnă peste ele zeama fierbinte de apă cu oțet, sare și zahăr.

Odată închise ermetic, borcanele nu mai necesită sterilizare suplimentară, deoarece aciditatea oțetului le conservă perfect. Un sfat important este să nu opăriți vinetele prea mult, deoarece își pierd fermitatea. La final, înainte de conservare, poți adăuga boabe de piper, o frunză mică de dafin sau un ardei iute pentru aromă.