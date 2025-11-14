Cum să pregătești vinete la grătar cu aromă afumată. Rețetă pentru un preparat gustos cu textură catifelată

Dacă te-ai gândit că ar fi momentul să încerci o nouă rețetă, atunci una dintre opțiuni ar putea fi pregătirea unor vinete la grătar cu aromă afumată. Există un mic truc ce poate fi urmat, pentru ca preparatul să iasă gustos, iar textura sa să fie catifelată. Desigur, vinetele pregătite la grătar pot reprezenta o garnitură italiană perfectă.

Vinetele pot fi gătite în multiple feluri, iar printre acestea se numără cele preparate la grătar. Specialiștii în arta culinară relevă faptul că pregătirea lor la grătar poate fi o tehnică excelentă pentru a le oferi o aromă afumată, diferită.

Vinete la grătar cu aromă afumată: mod de preparare

Pentru acestă rețetă vei avea nevoie de 3-4 vinete mari, cu coajă fermă, fără pete, pe care trebuie să le coci.

Mai înainte de toate, asigură-te că vinetele sunt spălate corespunzător. Apoi, le ștergi și le așezi pe grătarul incins. Nu necesită nici tăierea lor, nici adăugarea uleiului. Vinetele se vor lăsa să se coacă lent și se vor întoarce periodic pe fiecare parte. Este important ca acest proces să fie urmat până când coaja se înnegrește și se desprinde ușor. Interiorul vinetelor trebuie să fie moale. Ar fi indicat ca vinetele să fie coapte pe un grătar cu jar, pentru o aromă afumată, arată BZI.

Apoi, vinetele se vor îndepărta de pe grătar și vor fi așezate într-un vas adânc acoperit, timp de 10 minute. Aburul va ajuta la desprinderea facilă a cojilor. Pentru a le curăța eficient, poți folosi o lingură. Nu este nevoie de apă. În acest fel, nici aroma nu se va pierde.

Pentru a pregăti o mâncare de vinete, trebuie să le lași la scurs, într-o sită, cel puțin o oră. Apoi, le poți transforma într-o salată de vinete pe care să o consumi fie pe bruschete, fie ca garnitură la anumite preparate.

Dressing aromat pentru vinetele la grătar

Mai înainte de toate, vei avea nevoie de: 2 vinete mari, feliate în felii groase (1 centimetru) care vor fi stropite cu ulei de măsline, sare, piper, usturoi zdrobit. Feliile de vinete se pun pe grătarul încins și se coc câte 3-4 minute pe fiecare parte.

Pentru a pregăti un dressing aromat, vei avea nevoie de: iaurt cremos, pătrujel tocat fin, ulei de măsline, 2 linguri de zeamă de lămâie, o jumătate de cățel de usturoi. Se amestecă ingredientele și se ung feliile de vinete. Pentru un gust diferit, poți adăuga și semințe de rodie.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)