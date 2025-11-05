România a câştigat 210 milioane de euro doar din exportul oilor, în 2025. Florin Barbu: „Așezăm România unde îi este locul în Uniunea Europeană”

„Așezăm România unde îi este locul în Uniunea Europeană”, spune ministrul Agriculturii. Florin Barbu arată că, în 2025, ţara noastră a înregistrat câteva recorduri în materie de exporturi.

Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa, România a atins anul acesta performanțe istorice. Se clasează pe primul loc la exportul de cereale şi a atins exporturi record, de aproape o jumătate de miliard de euro, în primele 10 luni ale anului 2025, pentru animale vii”.

„210 milioane euro – ovine 150 milioane euro – bovine 100 milioane euro – păsări Mă înclin în fața fermierilor și producătorilor români! Agricultura este cea mai mare bogăție a României!”, a scris Barbu, pe facebook.

Recordul financiar atins în 2023 a fost depășit cu două luni înainte de finalul anului 2025. Cu doi ani în urmă, valoarea financiară a vânzărilor de ovine vii din România pe piețele terțe a fost de 205.272.579 euro, cel mai mare nivel din seria statistică istorică.

În 2024, valoarea financiară a fost mai mică: 197.997.768 euro.

Anul acesta, însă, vânzările au revenit spectaculos în plan financiar, atingând un nou record: 210.053.041 euro, în intervalul 1 ianuarie – 26 octombrie 2025.

Cantitatea livrată în acest interval este de 56.562 tone, cu un preț mediu de 3,71 euro/kg. Precizez că prețul mediu se referă la transporturile care părăsesc teritoriul României ( exp. Portul Constanța ) și nu la prețul încasat de crescătorii de ovine la poarta fermei.

Prețul mediu din 2025 este mai mic decât anul trecut ( 3,80 euro/kg ), dar mai mare decât prețul mediu din 2023 ( 3,35 euro/kg ).

Cel mai important client al ovinelor vii din România rămâne Iordania ( 103.625.906 euro, 28.537,2 tone, preț mediu 3,63 euro/kg ).

România ocupă locul I în Uniunea Europeană în comerțul cu ovine vii. Pe locul II se află Spania ( 118.004.160 euro, 25.600,9 tone, preț mediu 4,61 euro/kg ).

Spania ocupă însă locul I la nivelul UE ca efectiv de ovine, peste 16.000.000 de capete. România se află pe locul II, cu peste 10.000.000 de capete.

Vânzările de ovine vii din România pe piața Uniunii Europene sunt interzise până la finalul anului 2025. Decizia a fost luată de Comisia Europeană ca urmare a unui focar de Pesta Micilor Rumegătoare din județul Bihor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România este cel mai mare exportator de cereale, din UE. Florin Barbu: „Cel mai important client al grâului comun românesc este Arabia Saudită”

Cunoscutul jurnalist britanic, Charley Ottley, face lobby la ministrul Florin Barbu pentru producătorii locali români