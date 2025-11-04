România este cel mai mare exportator de cereale, din UE. Florin Barbu: „Cel mai important client al grâului comun românesc este Arabia Saudită”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că România este cel mai mare exportator european de cereale pe piețele terțe, în perioada 1 iulie 2025 – 31 iunie 2026. Cu toate acestea, prețurile de vânzare se află sub media europeană.

În cîteva luni, România a livrat pe piețele terțe 2.257.260 t de grâu comun, 747.162 t de grâu dur, 1.585.381 t de orz și 100.392 t de porumb. La toate cele patru categorii de cereale, țara noastră ocupă locul I în clasamentul european. Cantitatea este raportată la perioada 1 iulie-5 octombrie 2025.

Prețurile medii de vânzare sunt mai mici însă decât prețurile medii europene. Grâul românesc este expediat cu un preț mediu de 0,20 euro/kg, în timp ce prețul mediu european este 0,22 euro/kg.

Situația este aceeași și în cazul grâului dur: 0,20 euro vs. 0,22 euro.

Orzul românesc este vândut cu un preț mediu de 0,21 euro/kg, în timp ce prețul mediu european este 0,26 euro/kg.

„Cel mai important client al grâului comun românesc este Arabia Saudită, cu 637.525,2 t, preț mediu 0,20 euro/kg”, mai spune ministrul Florin Barbu.

Prețul mediu al porumbului din România este cu mult sub media europeană: 0,23 euro față de 0,34 euro.

