România este cel mai mare exportator de cereale, din UE. Florin Barbu: „Cel mai important client al grâului comun românesc este Arabia Saudită”

Luiza Dobrescu
04 nov. 2025, 09:19, Diverse
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că România este cel mai mare exportator european de cereale pe piețele terțe, în perioada 1 iulie 2025 – 31 iunie 2026. Cu toate acestea, prețurile de vânzare se află sub media europeană.

În cîteva luni,  România a livrat pe piețele terțe 2.257.260 t de grâu comun, 747.162 t de grâu dur, 1.585.381 t de orz și 100.392 t de porumb. La toate cele patru categorii de cereale, țara noastră ocupă locul I în clasamentul european. Cantitatea este raportată la perioada 1 iulie-5 octombrie 2025.

Prețurile medii de vânzare sunt mai mici însă decât prețurile medii europene. Grâul românesc este expediat cu un preț mediu de 0,20 euro/kg, în timp ce prețul mediu european este 0,22 euro/kg.

Situația este aceeași și în cazul grâului dur: 0,20 euro vs. 0,22 euro.

Orzul românesc este vândut cu un preț mediu de 0,21 euro/kg, în timp ce prețul mediu european este 0,26 euro/kg.

„Cel mai important client al grâului comun românesc este Arabia Saudită, cu 637.525,2 t, preț mediu 0,20 euro/kg”, mai spune ministrul Florin Barbu.

Prețul mediu al porumbului din România este cu mult sub media europeană: 0,23 euro față de 0,34 euro.

