Cunoscutul jurnalist britanic, Charley Ottley, face lobby la ministrul Florin Barbu pentru producătorii locali români

Luiza Dobrescu
21 oct. 2025, 14:35, Actualitate
Charley Ottley este jurnalistul britanic care a făcut şi face cel mai mare lobby pentru promovarea României în lume. De altfel, acesta chiar şi+a cumpărat o casă la Şirnea, în Braşov, unde s-a mutat permanent. Englezul a mers marţi la o întâlnire cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. 

Jurnalistul a venit la minister ca să ceară ajuitorul lui Florin Barbu pentru promovarea produselor româneşti.

„O plăcere să îl cunosc pe Charlie Ottley, un adevărat ambasador al tradițiilor și frumuseților naturale ale satelor României”, a scris ministrul, pe facebook.

Charley Ottley a vorbit cu ministrul în numele producătorilor locali din Braşov, pe care vrea să-i ajute să-şi vândă marfa în ţara lor.

„Am pus la punct împreună câteva modalități de promovare a produselor noastre autentice, pentru că avem același scop: să îi sprijinim pe producătorii noștri să își valorifice munca promovându-și produsele tradiționale gustoase și cu etichetă curată!

Mulțumesc pentru vizită, Charlie Ottley!”, a mai scris Barbu.

