Suntem fruntași…la băutură. Și nu e prima dată. Cu un consum pe cap de locuitor de 17,1 litri pe an, România se clasează pe primul loc în Europa la consumul de alcool. Ne diferențiază doar 2 litri de a doua țară în clasament – Georgia. A treia poziție din clasament o ocupă Latvia, cu 14,7 litri de alcool pe an. Clasamentul este făcut de către World Population Review.

Cine bea mai mult – femeile sau bărbații?

În majoritatea țărilor, bărbații beau în medie de cel puțin trei ori mai mult alcool decât femeile. De exemplu, media combinată a Cehiei este de 13,7 litri în 2022, dar mediile pe genuri erau de 2,07 litri pentru femei și 8,79 litri pentru bărbați în 2020 (ambele fiind cele mai ridicate valori la nivel global). În unele țări, diferența este și mai mare. În Turkmenistan, de exemplu, bărbații beau 2,08 litri/an, de peste cinci ori mai mult decât femeile (0,4 litri/an).

Care pot fi efectele negative ale alcoolului

Consumul excesiv de alcool poate duce la mai multe complicații de sănătate. Probabil cele mai grave sunt posibilele efecte adverse asupra inimii, inclusiv hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral, aritmiile și cardiomiopatia. Alcoolul poate provoca sau contribui la steatoza hepatică (ficat gras), hepatită alcoolică, fibroză și ciroză. În plus, consumul de alcool a fost asociat cu cancerul de cap și gât, cancerul esofagian, cancerul hepatic, cancerul de sân și cancerul colorectal. În cele din urmă, afectarea judecății și a abilităților motorii cauzate de intoxicație pot duce adesea la accidente grave, în special la volan. Așadar, medicii îndeamnă la consumul responsabil de alcool.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Greșeală periculoasă. Care sunt medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care nu ar trebui să le amesteci cu alcool

De ce sunt vinurile portugheze atât de populare. Recoltarea pe timp de noapte – ingredientul secret. Cum modifică asta gustul și calitatea vinului