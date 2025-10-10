Prima pagină » Diverse » România, din nou pe primul loc la consumul de alcool în Europa

România, din nou pe primul loc la consumul de alcool în Europa

10 oct. 2025, 15:18, Diverse
România, din nou pe primul loc la consumul de alcool în Europa

Suntem fruntași…la băutură. Și nu e prima dată. Cu un consum pe cap de locuitor de 17,1 litri pe an, România se clasează pe primul loc în Europa la consumul de alcool. Ne diferențiază doar 2 litri de a doua țară în clasament – Georgia. A treia poziție din clasament o ocupă Latvia, cu 14,7 litri de alcool pe an. Clasamentul este făcut de către World Population Review.

Cine bea mai mult – femeile sau bărbații?

În majoritatea țărilor, bărbații beau în medie de cel puțin trei ori mai mult alcool decât femeile. De exemplu, media combinată a Cehiei este de 13,7 litri în 2022, dar mediile pe genuri erau de 2,07 litri pentru femei și 8,79 litri pentru bărbați în 2020 (ambele fiind cele mai ridicate valori la nivel global). În unele țări, diferența este și mai mare. În Turkmenistan, de exemplu, bărbații beau 2,08 litri/an, de peste cinci ori mai mult decât femeile (0,4 litri/an).

Care pot fi efectele negative ale alcoolului

Consumul excesiv de alcool poate duce la mai multe complicații de sănătate. Probabil cele mai grave sunt posibilele efecte adverse asupra inimii, inclusiv hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral, aritmiile și cardiomiopatia. Alcoolul poate provoca sau contribui la steatoza hepatică (ficat gras), hepatită alcoolică, fibroză și ciroză. În plus, consumul de alcool a fost asociat cu cancerul de cap și gât, cancerul esofagian, cancerul hepatic, cancerul de sân și cancerul colorectal. În cele din urmă, afectarea judecății și a abilităților motorii cauzate de intoxicație pot duce adesea la accidente grave, în special la volan. Așadar, medicii îndeamnă la consumul responsabil de alcool.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Greșeală periculoasă. Care sunt medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care nu ar trebui să le amesteci cu alcool

De ce sunt vinurile portugheze atât de populare. Recoltarea pe timp de noapte – ingredientul secret. Cum modifică asta gustul și calitatea vinului

Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un fotbalist care a jucat la FCU Craiova și-a rupt gâtul în timpul meciului VIDEO
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Zi de tristețe pentru Direcția 5. Marius Keseri, condus pe ultimul drum
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”
Sari la bara de unelte