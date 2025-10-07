Greșeală periculoasă. Care sunt medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care nu ar trebui să le amesteci cu alcool

Specialiștii atrag atenția asupra unei greșeli periculoase pe care nu toată lumea o cunoaște. Iată care sunt medicamentele eliberate fără prescripție medicale pe care nu ar trebui să le amesteci cu alcool.

Multe persoane se tratează cu analgezice, dar și cu alte remedii pentru răceală. Totuși, există anumite conduite pe care oamenii trebuie să le aibă, atunci când ingerează medicamente sau urmează un anumit tratament. De exemplu, există medicamente pe care nu trebuie, sub nicio formă, să le amesteci cu alcool. În caz contrar, persoana în cauză poate să se confrunte cu grave probleme la stomac, ale ficatului și rinichilor.

Consumul de alcool în timpul unui tratament poate să dăuneze sănătății

Specialiștii arată că există medicamente eliberate fără prescripție medicală care nu trebuie amestecate cu alcool. Printre acestea se numără, de pildă, pastilele cu ibuprofen și chiar cele care sunt pentru durerile în gât (Strepsils, de pildă). Dacă acestea nu sunt administrate conform indicațiilor sau se consumă alcool în timpul tratamentului, atunci pot exista situații în care sănătății îi pot dăuna.

„Combinarea medicamentelor fără prescripție, precum siropurile de tuse, remedii pentru răceală sau analgezicele cu alcool poate fi extrem de periculoasă, chiar mortală”, spune Kiran Jones, farmacist clinic la Oxford Online Pharmacy, potrivit Dailymail.co.uk.

„Este o problemă majoră, iar oamenii nu conștientizează riscul”, a transmis dr. Dean Eggitt, medic de familie în Doncaster.

Multe persoane aleg să ia analgezice, siropuri și diverse remedii pentru a scăpa de răceală, dar și pentru a diminua diverse afecțiuni. Problema apare, spun specialiștii, atunci când tratamentul este deja metabolizat în ficat, rinichi și stomac, iar persoana în cauză consumă alcool.

Pe listă se află și siropurile de tuse care, dacă sunt amestecate cu alcool, pot provoca probleme de sănătate. Farmacistul Kiran Jones a explicat că pot apărea dificultăți de respirație, dar și amețeli, greață, somnolență.

„Amestecat cu alcool, poate provoca somnolență, amețeli, greață, dificultăți de respirație, dureri de cap, bătăi rapide ale inimii și tulburări de coordonare. În cazuri extreme, poate declanșa halucinații, scăderea temperaturii corporale sau chiar insuficiență respiratorie”, explică farmacistul.

Printre medicamentele / substanțele care pot deveni periculoase, în combinație cu alcoolul sunt: paracetamol, ibuprofen, dextrometorfan, pastile de gât, decongestionante (fenilefrina, de pildă).

Autorul recomandă:

Povestea tragică a PATULUI 20 de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Cum a ajuns un bărbat cu o afecțiune inofensivă să-și piardă viața de la o bacterie letală. Mărturii dureroase ale soției: „Spitalele astea infecte trebuie arse din temelii”

UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat

România – codașă la producția europeană de paracetamol, dar CAMPIOANĂ la consum. Dragoș Damian: Consumăm cam 20 de milioane de cutii

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ