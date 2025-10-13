Românii au început să primească ordinul de chemare la instruire de la MApN. Gândul publică documentul primit de rezerviștii din București și Ilfov.

Este vorba despre un exercițiu de mobilizare în București și Ilfov, care urmărește să verifice pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru situații de apărare, a transmis MApN, și vizează consolidarea coeziunii dintre militarii activi și rezerviști.

Concret, acești rezerviști din Capitală și din Ilfov sunt convocați la unitățile militare de care aparțin, unde participă timp de o zi la activități de instruire.

De precizat este că, aceste exerciții de tip MOBEX sunt organizate periodic și au ca scop principal completarea cu personal și tehnică a unităților armatei.

Potrivit MapN, acestea evaluează, de asemenea, capacitatea autorităților locale și a operatorilor economici de a răspunde unui scenariu de mobilizare.

„Un nou exercițiu de mobilizare MOBEX B-IF-25 În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov, care vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire. În municipiul București și în județul Ilfov exerciții similare s-au mai desfășurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciții MOBEX, în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș”, se arată pe pagina de Facebook a MApN.

Tot MApN a precizat că exercițiul are un caracter de rutină și nu are legătură directă cu situația de securitate din regiune.

Pentru a contracara eventuale știri false sau tentative de dezinformare, Ministerul a recomandat cetățenilor să se informeze numai din surse oficiale.

