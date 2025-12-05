Prima pagină » Actualitate » Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din acest an

Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din acest an

05 dec. 2025, 20:36, Actualitate
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din acest an
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În România, solstițiul de iarnă 2025 are loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17:30. Solstițiul de iarnă marchează momentul în care ziua este cea mai scurtă, iar noaptea este cea mai lungă din an.

Din acest punct și până la solstițiul de vară, din data de 21 iunie, durata zilelor va crește treptat, în timp ce nopțile vor deveni tot mai scurte. În plus, solstițiul de iarnă este privit adesea ca un simbol al reînnoirii.

Iarna astronomică începe odată cu solstițiul de iarnă, cu toate că, meteorologic, iarna debutează pe 1 decembrie. Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu” din București, a explicat mai detaliat cum funcționează acest fenomen.

Solstițiul de iarnă marchează începutul iernii astronomice, momentul în care Soarele atinge cea mai sudică poziție pe sfera cerească, la aproximativ 23°27sud față de ecuator, deasupra cercului de latitudine numit Tropicul Capricornului”. În această zi, răsăritul și apusul se deplasează simetric spre sud față de punctele cardinale est și vest, determinând astfel cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului”, a explicat pentru Digi24 Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu” din București.

Fenomenul din luna decembrie desemnează perioada în care poziția Soarelui la amiază variază foarte puțin, acesta fiind aproape staționar pe cer în perioada solstițiului de iarnă. Abia după acest moment, Soarele începe să urce treptat mai sus la mijlocul zilei, semn al faptului zilele încep să se lungească. În timpul solstițiului de iarnă, nopțile ating cea mai mare durată din întregul an deoarece Soarele urcă foarte puțin pe cer și rămâne vizibil pentru un interval scurt. La amiază, la latitudinea medie a României, în jur de 45°, astrul se ridică la doar aproximativ 21° deasupra orizontului.

În aceste condiții, ziua ajunge la minimul anualîn București, aproximativ 8 ore și 50 de minute – în timp ce noaptea atinge durata maximă, de aproape 15 ore și 10 minute. Spre deosebire de solstițiul de vară, la solstițiul de iarnă Soarele rămâne foarte jos pe cer chiar și la mijlocul zilei. Din acest motiv, razele sale ajung sub un unghi redus, iar umbrele obiectelor devin mai lungi decât în orice altă zi a anului. În emisfera sudică, fenomenul se petrece invers, marcând începutul verii astronomice”, a mai explicat Adrian Șonka.

