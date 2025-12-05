Prima pagină » Sport » Zeljko Kopic știe cine ar putea fi periculos în derby-ul FCSB – Dinamo. „Nu e un secret”

05 dec. 2025, 20:27, Sport
FCSB – Dinamo se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, în derbyul etapei a 19-a a Superligii.

Zeljko Kopic a spus că Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut sunt cei mai importanți jucători ai adversarilor și a anunțat ce înseamnă un derby de acest gen pentru fotbalul românesc.

„Ziua derby-ului se apropie, suntem într-o formă bună. Suntem pozitivi, meciul ne prinde într-un moment bun. Mergem să luptăm. Avem motive pentru care să fim pozitivi. Este cel mai important meci din fotbalul românesc, dar sunt și alte derby-uri. Pregătim fiecare meci la fel, dar bineînțeles că emoțiile sunt la alt nivel. Toată lumea abia așteaptă meciul.

Vom vedea până mâine pe ce jucători ne putem baza. Mâine dimineață vom cunoaște mai bine situația medicală a anumitor jucători și vom lua decizii. Este un meci special, vine cu sentimente speciale. Să câștigi un derby îți aduce multe motive de bucurie. E un meci istoric, trebuie să mergem cu aceeași atitudine.

Depinde cum va începe meciul, tot ce contează este să dăm tot ce putem până la final. Pentru mine nu există favorite în derby. În anumite momente una dintre echipe poate arăta mai multă calitate, însă șansele sunt 50-50. Avem șansa noastră, la fel și FCSB. Ei au început sezonul slab, însă Dinamo și FCSB au fost bune în ultimele 5 meciuri, au adunat câte 11 puncte.

Ei au un mijloc foarte puternic, îmi plac toți jucătorii lor. Trebuie să fim atenți și la jucătorii de atac, unii au probleme medicale, însă toți au calitate. Îmi place modul în care joacă Tănase. Mai sunt Olaru, Șut, au calitate. Nu este un secret, toată lumea din România știe că FCSB are calitate. Toată lumea se așteaptă ca ei să înceapă să joace mai bine, dar ne concentrăm doar pe noi. Vrem să fim în play-off și să ne luptăm pentru obiectivele noastre. Pentru mine este foarte importantă să mergem în cupele europene.

Cunoaștem echipa celor de la FCSB. Și ei vor veni foarte motivați. Meciul este la fel de important și pentru noi. Mă aștept să fim susținuți de fani. Jucătorii noștri de atac au avut în acest sezon multe ocazii de a marca. Este mereu presiune pe ei în astfel de momente. Mă aștept de la toți jucătorii să facă atât faza defensivă, cât și pe cea ofensivă, însă trebuie să fim mai buni în fața porții”, a declarat Zeljko Kopic, înainte de FCSB – Dinamo.

