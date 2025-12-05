Prima pagină » Știri externe » Ucraina este „lăsată din brațe”: în 2026, și Danemarca reduce ajutorul pentru Kiev la jumătate

05 dec. 2025, 20:01, Știri externe
Una dintre țările membre UE va reduce ajutorul financiar acordat Ucrainei aproape la jumătate începând de anul viitor. Este vorba de Danemarca.  Ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, a declarat că țara va reduce semnificativ sprijinul financiar acordat Ucrainei în următorul an.

Dacă în acest an ajutorul se ridică la 2,2 miliarde de euro, în 2026 acesta va scădea la 1,2 miliarde de euro, potrivit United24 Media. Decizia Danemarcei de a diminua ajutorul financiar vine după ce Italia a anunțat că nu va mai acorda ajutoare militare Ucrainei. Anterior, Donald Trump, președintele SUA, a declarat că SUA vor încea să mai sprijine militar și financiar țara aflată în război de aproape 4 ani cu Federația Rusă.

Săptămâna aceasta au avut loc discuții la Moscova între delegația diplomatică a SUA și Vladimir Putin privind planul de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.

Danemarca a fost printre țările membre NATO care au furnizat Ucrainei cele mai consistente ajutoare militare și financiare, de la bani și echipamente la aeronave și artilerie.

  • 19 aeronave supersonice F-16 de fabricație americană
  • 4 sisteme de apărare împotriva rachetelor de croazieră Sisteme de apărare pe coastă AGM-84
  • Mortiere
  • 19 tunuri de artilerie Caesar de 155mm
  • 40 de tancuri Leopard 1A5 DKs de fabricație germană
  • 7 tancuri Leopard 2A4s de fabricație germană
  • Tancuri T-72
  • Vehicule de luptă Marder
  • Roboți pentru deminare
  • 407 de lansatoare de rachete Stinger
  • Drone
  • 8.000 de lansatoare de rachete RPG-7
  • Pistoale
  • 54 Mitraliere M2
  • Muniție
  • Echipamente
  • Ochelari de  vedere nocturnă
  • Instruire militară
  • Ajutoare financiare pentru cumpărarea echipamentelor, a armelor, inclusiv a sistemelor Patriot

Prim-ministra Danemarcei încă susține Ucraina

În ciuda scăderii ajutorului, guvernul danez continuă să își exprime sprijinul pentru Ucraina. Prim-ministra Mette Frederiksen a subliniat în repetate rânduri importanța acestei asistențe pentru securitatea Europei.

Ea subliniază că sprijinul financiar și militar este o investiție în siguranța continentului. Cheltuielile militare globale au atins un record de 679 de miliarde de dolari.

„Trebuie să creștem sprijinul financiar și militar pentru Ucraina. Ucraina este astăzi o garanție a securității Europei”, a declarat Frederiksen la o reuniune recentă a Comunității Politice Europene.

„Nu este momentul să reducem sprijinul pentru Ucraina”, a spus ea.

