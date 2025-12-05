Prima pagină » Știri politice » Premierul Bolojan confirmă că Aeroporturi București nu este pe lista Executivului privind noi listări la bursă

Premierul Bolojan confirmă că Aeroporturi București nu este pe lista Executivului privind noi listări la bursă

Olga Borșcevschi
05 dec. 2025, 20:14, Știri politice
Premierul Bolojan confirmă că Aeroporturi București nu este pe lista Executivului privind noi listări la bursă
Premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a confirmat vineri faptul că Ministerul Transporturilor nu a propus Executivului să includă Compania Națională Aeroporturi București pe lista companiilor care vor fi analizate inclusiv în vederea listării la bursă.

„Această societate (n.r. Compania Națională Aeroporturi București) nu a fost propusă de către Ministerul Transporturilor pe această listă, deci, nu va fi analizată într-o prima etapă”, a precizat premierul Bolojan cu referire la lista cu primele 17 companii analizate de Executiv pentru restructurare.

Întrebat despre indemnizațiile ridicate de la această companie, șeful Guvernului a spus că indemnizațiile mari se justifică în funcție de performanță.

„În ceea ce privește decizii care sunt legate de salarizarea unor membrii ai Consiliului de Administrație, știți foarte bine că guvernul aici are niște posibilități limitate să intervină și personal am presat fiecare autoritate tutelară, și sunt ședințele de guvern care confirmă acest lucru, să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent și, pe de altă parte, să stabilească niște indicatori de performanță care să îi forţeze pe toți cei care beneficiază de indemnizații de pe urma statului, nu doar pentru că apa curge la vale, ca într-un județ unde sunt necazuri, nu, pentru că trebuie să facă ceva acolo, să livreze servicii mai bune, dar asta ține, pe de o parte, de modul în care sunt încheiate contractele cu acești manageri, de indicatorii de performanță care au fost stabiliți și dacă au fost indicatorii prost stabiliți, în care unii au doar drepturi și alții doar obligații, e foarte greu după aceea, dacă acești manageri sunt rău intenționați, să vii să corectezi lucrurile”, a adăugat Bolojan.

